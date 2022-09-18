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    17-летняя Фрухвиртова выиграет турнир в Ченнае?

    Линетт — Фрухвиртова. Прогноз (к. 2.55) и ставки на финал турнира в Ченнае 18 сентября 2022 года

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    Линда Фрухвиртова
    Польская теннисистка Магда Линетт сыграет против чешки Линды Фрухвиртовой в финале турнира в Ченнае (Индия). Матч пройдет 18 сентября, начало — в 16:00 мск. Линетт — Фрухвиртова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Линетт

    Линетт почти не пришлось напрягаться в полуфинале. Матч против Кэти Суон завершился, едва успев начаться.

    Британка проиграла три гейма подряд и решила сняться. По всей видимости, из-за травмы.
    На этой неделе Магда пока не проиграла ни одного матча. Более того, в первых раундах она дважды взяла партию со счетом 6:0.

    Линетт пятый раз дошла до финала на уровне WTA. В четырех предыдущих случаях она взяла два титула.

    Фрухвиртова

    Фрухвиртова тем временем впервые сыграет в финале турнира WTA. И для 17-летней теннисистки это весьма серьезное достижение.

    В субботу Линда одержала волевую победу над Надей Подороской. И во второй партии, и в решающей она проигрывала с брейком, но в итоге совершила камбэк. В таком возрасте это почти подвиг.

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    Примечательно, что Фрухвиртова всего лишь восьмой раз играет в основной сетке турнира WTA.

    Благодаря этому успеху на следующей неделе Линда дебютирует в топ-100.

    Прогноз и ставка

    На Линетт в этом матче можно поставить за 1.63, победу Фрухвиртовой букмекеры предлагают за 2.10.

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    В прошлом году Магда с трудом выиграла у Линды в Кливленде. Несмотря на то, что чешке тогда было всего лишь 16 лет, польская теннисистка с трудом остановила юную соперницу.

    Судя по всему, предстоящий матч тоже станет своеобразной проверкой для Линетт. Фрухвиртовой в психологическом плане будет значительно легче.

    Ставка — тотал сетов больеш 2,5 за 2.55.

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    Линетт — Фрухвиртова: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 18.09.2022. Прогнозы на теннис. 17-летняя Фрухвиртова выиграет турнир в Ченнае?
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