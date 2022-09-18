Линетт
Линетт почти не пришлось напрягаться в полуфинале. Матч против Кэти Суон завершился, едва успев начаться.
Британка проиграла три гейма подряд и решила сняться. По всей видимости, из-за травмы.
На этой неделе Магда пока не проиграла ни одного матча. Более того, в первых раундах она дважды взяла партию со счетом 6:0.
Линетт пятый раз дошла до финала на уровне WTA. В четырех предыдущих случаях она взяла два титула.
Фрухвиртова
Фрухвиртова тем временем впервые сыграет в финале турнира WTA. И для 17-летней теннисистки это весьма серьезное достижение.
В субботу Линда одержала волевую победу над Надей Подороской. И во второй партии, и в решающей она проигрывала с брейком, но в итоге совершила камбэк. В таком возрасте это почти подвиг.
Примечательно, что Фрухвиртова всего лишь восьмой раз играет в основной сетке турнира WTA.
Благодаря этому успеху на следующей неделе Линда дебютирует в топ-100.
Прогноз и ставка
На Линетт в этом матче можно поставить за 1.63, победу Фрухвиртовой букмекеры предлагают за 2.10.
В прошлом году Магда с трудом выиграла у Линды в Кливленде. Несмотря на то, что чешке тогда было всего лишь 16 лет, польская теннисистка с трудом остановила юную соперницу.
Судя по всему, предстоящий матч тоже станет своеобразной проверкой для Линетт. Фрухвиртовой в психологическом плане будет значительно легче.
Ставка — тотал сетов больеш 2,5 за 2.55.