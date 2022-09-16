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    Линетт дожмет Марино в третьем сете?

    Линетт — Марино. Прогноз (к. 2.90) и ставки на турнир в Ченнае 16 сентября 2022 года

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    Магда Линетт
    Польская теннисистка Магда Линетт сыграет против Ребекки Марино из Канады в четвертьфинале турнира в Ченнае (Индия). Матч пройдет 16 сентября, начало — в 17:30 мск. Линетт — Марино: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Линетт

    В первом раунде Линетт разгромила японку Моюку Учиджиму. Второй сет соперница отдала без борьбы, не взяв ни одного гейма.

    В следующем матче Магда спокойно выиграла у россиянки Оксаны Селехметьевой. И в этом матче второй сет тоже завершился со счетом 6:0.

    На Открытом чемпионате США Линетт сразу же проиграла чешке Каролине Плишковой. В решающем сете все решилось на тай-брейке.

    Зато перед этим Линетт неплохо выступила в Кливленде, дойдя до четвертьфинала. Еще два матча она выиграла на турнире в Праге.

    Марино

    Марино тем временем может похвастаться выходом в третий круг US Open. В Нью-Йорке она выиграла у Магдалены Фрех и украинки Дарьи Снигур, которая в первом раунде сенсационно остановила Симону Халеп.

    В Ченнае Ребекка начала с уверенной победы над россиянкой Анной Блинковой — 7:5, 6:2.

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    Во втором круге канадская теннисистка выиграла у польки Катажины Кавы — тоже в двух сетах.

    Марино четвертый раз за последние полтора месяца выиграла два матча подряд.

    Прогноз и ставка

    На Линетт в этом матче можно поставить за 1.57, победу Марино букмекеры предлагают за 2.47.

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    Линетт достаточно опасная соперница, но Марино в последнее время тоже играет на приличном уровне.

    Скорее всего, девушки проведут затяжной матч.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном гейме будет тай-брейк за 2.90.

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    Линетт — Марино: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 16.09.2022. Прогнозы на теннис. Линетт дожмет Марино в третьем сете?
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