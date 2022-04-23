Серб Новак Джокович сыграет против россиянина Карена Хачанова в полуфинале турнира в Белграде. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 15:00 мск. Джокович — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

Джокович не очень убедительно провел предыдущие два матча. Сказывается абсолютно все — и переход на грунт, и отсутствие соревновательной практики.

В четвертьфинале Новак с трудом выиграл у Миомира Кецмановича. Как и в матче с Ласло Дьере, первая ракетка мира отыграл сет и брейк.

Джокович, по сути, в обоих случаях был близок к поражению, но в итоге нашел в себе силы на камбэк. Не самая привычная ситуация для негою Но, с другой стороны, теперь хотя бы понятно, что функционально Новак сейчас готов намного лучше, чем десять дней назад, когда он уступил Алехандро Давидовичу-Фокине в Монте-Карло.

Хачанов

Хачанов тем временем провел пока лишь один матч на этой неделе. Дело в том, что Роман Сафиуллин, с которым Карен должен был встретиться в стартовом раунде, снялся из-за травмы.

В связи с этим были опасения, что Хачанову будет крайне тяжело против Тьяго Монтейро в четвертьфинале, но опасения оказались напрасными.

Хачанов ни разу не отдал свою подачу, благодаря чему для победы ему хватило двух сетов. Это был один из лучших его матчей за последние пару месяцев.

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Перед турниром в Белграде Хачанов не выиграл ни одного матча на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло.

Прогноз и ставка

На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.29, победу Хачанова букмекеры предлагают за 3.90.

В конце февраля Карен проиграл Новаку на турнире в Дубае. Серб тогда спокойно забрал первый сет, а во втором россиянин уступил только на тай-брейке.

Возможно, в предстоящем матче снова будет тай-брейк, но это максимум на что может рассчитывать Хачанов. Джокович, пусть и не так бытро, но все-таки приходит в себя.

Ставка — победа Джоковича в двух сетах за 1.77.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.47.