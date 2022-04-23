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    Хачанов остановит Джоковича в Белграде?

    Джокович — Хачанов. Прогноз (к. 2.47) и ставки на турнир в Белграде 23 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Хачанов
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против россиянина Карена Хачанова в полуфинале турнира в Белграде. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 15:00 мск. Джокович — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Белград. Мужчины 23 Апреля 2022 года
    Новак Джокович (Сербия)
  • Белград. Мужчины
    •  Новак Джокович (Сербия) 15:00 Карен Хачанов (Россия) Карен Хачанов (Россия)
  • Белград. Мужчины
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    Джокович

    Джокович не очень убедительно провел предыдущие два матча. Сказывается абсолютно все — и переход на грунт, и отсутствие соревновательной практики.

    В четвертьфинале Новак с трудом выиграл у Миомира Кецмановича. Как и в матче с Ласло Дьере, первая ракетка мира отыграл сет и брейк.

    Джокович, по сути, в обоих случаях был близок к поражению, но в итоге нашел в себе силы на камбэк. Не самая привычная ситуация для негою Но, с другой стороны, теперь хотя бы понятно, что функционально Новак сейчас готов намного лучше, чем десять дней назад, когда он уступил Алехандро Давидовичу-Фокине в Монте-Карло.

    Хачанов

    Хачанов тем временем провел пока лишь один матч на этой неделе. Дело в том, что Роман Сафиуллин, с которым Карен должен был встретиться в стартовом раунде, снялся из-за травмы.

    В связи с этим были опасения, что Хачанову будет крайне тяжело против Тьяго Монтейро в четвертьфинале, но опасения оказались напрасными.

    Хачанов ни разу не отдал свою подачу, благодаря чему для победы ему хватило двух сетов. Это был один из лучших его матчей за последние пару месяцев.

    Все прогнозы на теннис

    Перед турниром в Белграде Хачанов не выиграл ни одного матча на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло.

    Прогноз и ставка

    На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.29, победу Хачанова букмекеры предлагают за 3.90.

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    В конце февраля Карен проиграл Новаку на турнире в Дубае. Серб тогда спокойно забрал первый сет, а во втором россиянин уступил только на тай-брейке.

    Возможно, в предстоящем матче снова будет тай-брейк, но это максимум на что может рассчитывать Хачанов. Джокович, пусть и не так бытро, но все-таки приходит в себя.

    Ставка — победа Джоковича в двух сетах за 1.77.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.47.

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    Джокович — Хачанов: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 23.04.2022. Прогнозы на теннис. Хачанов остановит Джоковича в Белграде?
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