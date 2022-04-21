Серб Новак Джокович сыграет против соотечественника Миомира Кецмановича в четвертьфинале турнира в Белграде. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 17:00 мск. Джокович — Кецманович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

Для Джоковича турнир начался с тяжелейшего матча против Ласло Дьере. Как и в игре с Алехандро Давидовичем-Фокиной в Монте-Карло, Новак снова ужасно провел первый сет.

Во второй партии Джокович при счете 3:3 отдал гейм на своей подаче, но все-таки отыгрался, кое-как дожав Дьере на тай-брейке, до которого дошло и в решающем сете.

В общем, никакого доминирования Джоковича не было. Видно, что он до сих пор не в лучшей форме. Единственный позитивный момент — Ноле выиграл матч, который продолжался больше трех часов.

Это была первая победа Джоковича с февраля.

Кецманович

Кецманович тем временем пока не проиграл ни одного сета в Белграде, хотя стартовал с первого круга, в отличие от Джоковича.

Миомир начал турнир с разгромной победы над Ришаром Гаске. Француз неплохо играет на грунте, но на этот раз ему удалось взять лишь три гейма.

Во втором раунде у Кецмановича был напряженный матч против Джона Миллмана, который перед этим остановил Доминика Тима. Но и на этот раз сербу хватило для победы двух сетов.

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В марте Кецманович дошел до четвертьфинала на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами.

Прогноз и ставка

На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.58, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 2.51.

Возможно, кого-то удивит коэффициент на Джоковича, но на самом деле это абсолютно адекватная оценка шансов. Новаку пока тяжело. Более того, его поражение в предстоящем матче не станет большим сюрпризом.

Тут еще надо учитывать, что Кецманович существенно прибавил в этом году, причем на всех покрытиях.

Ставка — победа Кецмановича за 2.51. Тот случай, когда действительно можно поставить даже против самого Джоковича.