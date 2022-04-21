ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Кецманович обыграет слабого Джоковича?

    Джокович — Кецманович. Прогноз (к. 2.51) и ставки на турнир в Белграде 21 апреля 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Новак Джокович  Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Джокович — Кецманович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против соотечественника Миомира Кецмановича в четвертьфинале турнира в Белграде. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 17:00 мск. Джокович — Кецманович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Белград. Мужчины 21 Апреля 2022 года

    Джокович

    Для Джоковича турнир начался с тяжелейшего матча против Ласло Дьере. Как и в игре с Алехандро Давидовичем-Фокиной в Монте-Карло, Новак снова ужасно провел первый сет.

    Во второй партии Джокович при счете 3:3 отдал гейм на своей подаче, но все-таки отыгрался, кое-как дожав Дьере на тай-брейке, до которого дошло и в решающем сете.

    В общем, никакого доминирования Джоковича не было. Видно, что он до сих пор не в лучшей форме. Единственный позитивный момент — Ноле выиграл матч, который продолжался больше трех часов.

    Это была первая победа Джоковича с февраля.

    Кецманович

    Кецманович тем временем пока не проиграл ни одного сета в Белграде, хотя стартовал с первого круга, в отличие от Джоковича.

    Миомир начал турнир с разгромной победы над Ришаром Гаске. Француз неплохо играет на грунте, но на этот раз ему удалось взять лишь три гейма.

    Во втором раунде у Кецмановича был напряженный матч против Джона Миллмана, который перед этим остановил Доминика Тима. Но и на этот раз сербу хватило для победы двух сетов.

    Все прогнозы на теннис

    В марте Кецманович дошел до четвертьфинала на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами.

    Прогноз и ставка

    На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.58, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 2.51.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Возможно, кого-то удивит коэффициент на Джоковича, но на самом деле это абсолютно адекватная оценка шансов. Новаку пока тяжело. Более того, его поражение в предстоящем матче не станет большим сюрпризом.

    Тут еще надо учитывать, что Кецманович существенно прибавил в этом году, причем на всех покрытиях.

    Ставка — победа Кецмановича за 2.51. Тот случай, когда действительно можно поставить даже против самого Джоковича.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.38
  • Прогноз на матч Отте — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лехечка — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Жабер — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Норри — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Хачанов — Монтейро
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Эспаньол — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Вернаму — Мальме
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Леванте — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Кадис — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бернли — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.57
  • Экспресс дня 21 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  3.54
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Питтсбург — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  4.30
  • Прогноз на матч Флорида — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Джокович — Кецманович: прогноз, ставка (2.51), статистика, коэффициенты матча 21.04.2022. Прогнозы на теннис. Кецманович обыграет слабого Джоковича?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры