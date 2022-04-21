Джокович
Для Джоковича турнир начался с тяжелейшего матча против Ласло Дьере. Как и в игре с Алехандро Давидовичем-Фокиной в Монте-Карло, Новак снова ужасно провел первый сет.
Во второй партии Джокович при счете 3:3 отдал гейм на своей подаче, но все-таки отыгрался, кое-как дожав Дьере на тай-брейке, до которого дошло и в решающем сете.
В общем, никакого доминирования Джоковича не было. Видно, что он до сих пор не в лучшей форме. Единственный позитивный момент — Ноле выиграл матч, который продолжался больше трех часов.
Это была первая победа Джоковича с февраля.
Кецманович
Кецманович тем временем пока не проиграл ни одного сета в Белграде, хотя стартовал с первого круга, в отличие от Джоковича.
Миомир начал турнир с разгромной победы над Ришаром Гаске. Француз неплохо играет на грунте, но на этот раз ему удалось взять лишь три гейма.
Во втором раунде у Кецмановича был напряженный матч против Джона Миллмана, который перед этим остановил Доминика Тима. Но и на этот раз сербу хватило для победы двух сетов.
В марте Кецманович дошел до четвертьфинала на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами.
Прогноз и ставка
На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.58, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 2.51.
Возможно, кого-то удивит коэффициент на Джоковича, но на самом деле это абсолютно адекватная оценка шансов. Новаку пока тяжело. Более того, его поражение в предстоящем матче не станет большим сюрпризом.
Тут еще надо учитывать, что Кецманович существенно прибавил в этом году, причем на всех покрытиях.
Ставка — победа Кецмановича за 2.51. Тот случай, когда действительно можно поставить даже против самого Джоковича.