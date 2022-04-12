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    Джокович снова выиграет у Давидовича-Фокины с разгромным счетом?

    Джокович — Давидович-Фокина. Прогноз (к. 1.93) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 12 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Давидович-Фокина
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 15:00 мск. Джокович — Давидович-Фокина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джокович

    Джокович сыграет всего лишь на втором турнире в текущем сезоне. Из-за нежелания делать прививку от коронавируса сербу пришлось пропустить не только Открытый чемпионата Австралии, но и ряд других турниров.

    Новака не пустили в том числе на недавние «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами. Несмотря на это, он все равно остается первой ракеткой мира. И это очень печальная история в первую очередь для Даниила Медведева, который так и не смог толком воспользоваться шансом возглавить рейтинг.

    Пока что Джоковичу удалось сыграть лишь в Дубае. Ноле начал с бодрых побед над Лоренцо Музетти и Кареном Хачановым, но в четвертьфинале неожиданно уступил.

    С другой стороны, надо понимать, что отсутствие регулярной игровой практики будет сказываться даже на действиях такого теннисного монстра, как Джокович.

    Давидович-Фокина

    Давидович-Фокина тем временем на прошлой неделе неудачно выступил в Марракеше. Испанец в первом же матче проиграл Федерико Кории. По игре все было не так уж и плохо, но результат разочаровал.

    Зато в Монте-Карло Алехандро начал с победы над Маркосом Хироном. Испанец не всегда уверенно действовал на своей подаче, но благодаря классной игре на приеме разобрался с американцем в двух партиях.

    Все прогнозы на теннис

    Давидович-Фокина слабо провел турниры на харде, но на это вряд ли стоит обращать внимание. На грунте 22-летний теннисист играет заметно лучше. Например, в прошлом году он дошел в Монте-Карло до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.13, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 6.50.

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    В прошлом году Новак дважды разгромил молодого испанца. Сначала в Риме, а потом на олимпийском турнире в Токио. Эти воспоминания вряд ли добавляют Алехандро оптимизма, но, с другой стороны, он должен понимать, что Джокович сейчас не в такой классной форме, как раньше. И этим надо пользоваться. Хотя бы для того, чтобы избежать разгрома.

    Ставка — тотал выигранных геймов Давидовича-Фокины больше 7,5 за 1.93.

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    Джокович — Давидович-Фокина: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 12.04.2022. Прогнозы на теннис. Джокович снова выиграет у Давидовича-Фокины с разгромным счетом?
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