Джокович
Джокович сыграет всего лишь на втором турнире в текущем сезоне. Из-за нежелания делать прививку от коронавируса сербу пришлось пропустить не только Открытый чемпионата Австралии, но и ряд других турниров.
Новака не пустили в том числе на недавние «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами. Несмотря на это, он все равно остается первой ракеткой мира. И это очень печальная история в первую очередь для Даниила Медведева, который так и не смог толком воспользоваться шансом возглавить рейтинг.
Пока что Джоковичу удалось сыграть лишь в Дубае. Ноле начал с бодрых побед над Лоренцо Музетти и Кареном Хачановым, но в четвертьфинале неожиданно уступил.
С другой стороны, надо понимать, что отсутствие регулярной игровой практики будет сказываться даже на действиях такого теннисного монстра, как Джокович.
Давидович-Фокина
Давидович-Фокина тем временем на прошлой неделе неудачно выступил в Марракеше. Испанец в первом же матче проиграл Федерико Кории. По игре все было не так уж и плохо, но результат разочаровал.
Зато в Монте-Карло Алехандро начал с победы над Маркосом Хироном. Испанец не всегда уверенно действовал на своей подаче, но благодаря классной игре на приеме разобрался с американцем в двух партиях.
Давидович-Фокина слабо провел турниры на харде, но на это вряд ли стоит обращать внимание. На грунте 22-летний теннисист играет заметно лучше. Например, в прошлом году он дошел в Монте-Карло до четвертьфинала.
Прогноз и ставка
На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.13, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 6.50.
В прошлом году Новак дважды разгромил молодого испанца. Сначала в Риме, а потом на олимпийском турнире в Токио. Эти воспоминания вряд ли добавляют Алехандро оптимизма, но, с другой стороны, он должен понимать, что Джокович сейчас не в такой классной форме, как раньше. И этим надо пользоваться. Хотя бы для того, чтобы избежать разгрома.
Ставка — тотал выигранных геймов Давидовича-Фокины больше 7,5 за 1.93.