Серб Новак Джокович сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 15:00 мск. Джокович — Давидович-Фокина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

Джокович сыграет всего лишь на втором турнире в текущем сезоне. Из-за нежелания делать прививку от коронавируса сербу пришлось пропустить не только Открытый чемпионата Австралии, но и ряд других турниров.

Новака не пустили в том числе на недавние «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами. Несмотря на это, он все равно остается первой ракеткой мира. И это очень печальная история в первую очередь для Даниила Медведева, который так и не смог толком воспользоваться шансом возглавить рейтинг.

Пока что Джоковичу удалось сыграть лишь в Дубае. Ноле начал с бодрых побед над Лоренцо Музетти и Кареном Хачановым, но в четвертьфинале неожиданно уступил.

С другой стороны, надо понимать, что отсутствие регулярной игровой практики будет сказываться даже на действиях такого теннисного монстра, как Джокович.

Давидович-Фокина

Давидович-Фокина тем временем на прошлой неделе неудачно выступил в Марракеше. Испанец в первом же матче проиграл Федерико Кории. По игре все было не так уж и плохо, но результат разочаровал.

Зато в Монте-Карло Алехандро начал с победы над Маркосом Хироном. Испанец не всегда уверенно действовал на своей подаче, но благодаря классной игре на приеме разобрался с американцем в двух партиях.

Все прогнозы на теннис

Давидович-Фокина слабо провел турниры на харде, но на это вряд ли стоит обращать внимание. На грунте 22-летний теннисист играет заметно лучше. Например, в прошлом году он дошел в Монте-Карло до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.13, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 6.50.

В прошлом году Новак дважды разгромил молодого испанца. Сначала в Риме, а потом на олимпийском турнире в Токио. Эти воспоминания вряд ли добавляют Алехандро оптимизма, но, с другой стороны, он должен понимать, что Джокович сейчас не в такой классной форме, как раньше. И этим надо пользоваться. Хотя бы для того, чтобы избежать разгрома.

Ставка — тотал выигранных геймов Давидовича-Фокины больше 7,5 за 1.93.