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    Сможет ли Вавринка обыграть Бублика?

    Вавринка — Бублик. Прогноз (к. 2.60) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 11 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Вавринка — Бублик
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    Стэн Вавринка
    Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 12:00 мск. Вавринка — Бублик: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Вавринка

    В конце марта Вавринка провел первый матч после травмы стопы, из-за которой перенес две операции и пропустил целый год.

    На «челленджере» в Марбелье Стэн сразу же проиграл швед Эльязу Имеру (2:6, 4:6).

    Очевидно, что пока швейцарский теннисист далеко от оптимальной формы, несмотря на серьезный подготовительный этап.

    Вавринка выигрывал «Мастерс» в Монте-Карло в 2014 году. Восемь лет назад в решающем матче ему удалось выиграть у Роджера Федерера.

    Бублик

    Бублик тем временем пока ни разу не играл на грунте в этом году. И судя по прошлому сезону, ему не очень нравится играть на этом покрытии.

    В 2021-м у Бублика сдавали нервы почти в каждом матче на грунтовом турнире.

    Исключением, как ни странно, стал «Мастерс» в Мадриде, где ему удалось дойти до четвертьфинала.

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    В этом сезоне главным успехом Бублика пока что остается победа на турнире в Монпелье. В решающем матче теннисист из Казахстана выиграл у Александра Зверева.

    На остальных турнирах Бублик выигрывал в лучшем случае один матч.

    Прогноз и ставка

    На Вавринку в этом матче можно поставить за 2.45, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.58.

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    Стэн с каждой неделей будет прибавлять, в этом нет никаких сомнений. Для швейцарца сейчас самое главное поскорее улучшить физическую форму.

    Скорее всего, Вавринка впервые после травмы выграет сет, но хватит ли у него сил на весь матч — тут большой вопрос.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.60.

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    Вавринка — Бублик: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 10.04.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Вавринка обыграть Бублика?
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