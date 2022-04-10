Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 12:00 мск. Вавринка — Бублик: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Вавринка

В конце марта Вавринка провел первый матч после травмы стопы, из-за которой перенес две операции и пропустил целый год.

На «челленджере» в Марбелье Стэн сразу же проиграл швед Эльязу Имеру (2:6, 4:6).

Очевидно, что пока швейцарский теннисист далеко от оптимальной формы, несмотря на серьезный подготовительный этап.

Вавринка выигрывал «Мастерс» в Монте-Карло в 2014 году. Восемь лет назад в решающем матче ему удалось выиграть у Роджера Федерера.

Бублик

Бублик тем временем пока ни разу не играл на грунте в этом году. И судя по прошлому сезону, ему не очень нравится играть на этом покрытии.

В 2021-м у Бублика сдавали нервы почти в каждом матче на грунтовом турнире.

Исключением, как ни странно, стал «Мастерс» в Мадриде, где ему удалось дойти до четвертьфинала.

Все прогнозы на теннис

В этом сезоне главным успехом Бублика пока что остается победа на турнире в Монпелье. В решающем матче теннисист из Казахстана выиграл у Александра Зверева.

На остальных турнирах Бублик выигрывал в лучшем случае один матч.

Прогноз и ставка

На Вавринку в этом матче можно поставить за 2.45, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.58.

Стэн с каждой неделей будет прибавлять, в этом нет никаких сомнений. Для швейцарца сейчас самое главное поскорее улучшить физическую форму.

Скорее всего, Вавринка впервые после травмы выграет сет, но хватит ли у него сил на весь матч — тут большой вопрос.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.60.