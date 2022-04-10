Вавринка
В конце марта Вавринка провел первый матч после травмы стопы, из-за которой перенес две операции и пропустил целый год.
На «челленджере» в Марбелье Стэн сразу же проиграл швед Эльязу Имеру (2:6, 4:6).
Очевидно, что пока швейцарский теннисист далеко от оптимальной формы, несмотря на серьезный подготовительный этап.
Вавринка выигрывал «Мастерс» в Монте-Карло в 2014 году. Восемь лет назад в решающем матче ему удалось выиграть у Роджера Федерера.
Бублик
Бублик тем временем пока ни разу не играл на грунте в этом году. И судя по прошлому сезону, ему не очень нравится играть на этом покрытии.
В 2021-м у Бублика сдавали нервы почти в каждом матче на грунтовом турнире.
Исключением, как ни странно, стал «Мастерс» в Мадриде, где ему удалось дойти до четвертьфинала.
В этом сезоне главным успехом Бублика пока что остается победа на турнире в Монпелье. В решающем матче теннисист из Казахстана выиграл у Александра Зверева.
На остальных турнирах Бублик выигрывал в лучшем случае один матч.
Прогноз и ставка
На Вавринку в этом матче можно поставить за 2.45, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.58.
Стэн с каждой неделей будет прибавлять, в этом нет никаких сомнений. Для швейцарца сейчас самое главное поскорее улучшить физическую форму.
Скорее всего, Вавринка впервые после травмы выграет сет, но хватит ли у него сил на весь матч — тут большой вопрос.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.60.