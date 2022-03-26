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    Хачанов снова проиграет американцу?

    Пол -Хачанов. Прогноз (к. 2.16) и ставки на «Мастерс» в Майами 26 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Пол -Хачанов
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против американца Томми Пола во втором круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 26 марта, начало — в 18:00 мск. Пол -Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 26 Марта 2022 года
    Tommy Paul
  • Индиан-Уэллс. Мужчины
    •  Tommy Paul 17:00 Карен Хачанов (Россия) Карен Хачанов (Россия)
  • Майами. Мужчины
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    Пол

    Пол ранее в этом месяце дошел до третьего круга в Индиан-Уэллсе. С одной стороны, довольно приличный результат, но американец, скорее всего, остался недоволен.

    Дело в том, что во втором раунде Томми одержал невероятную победу над Александром Зверевым, дожав немца на тай-брейке решающего сета.

    И сразу после этого Пол проиграл Алексу Де Минауру. После победы над Зверевым результат встречи с австралийцем стал большим разочарованием.

    В Майами Пол стартовал с победы над французом Бенжаменом Бонзи.

    Хачанов

    Хачанов приехал в Майами после очень неудачного выступления в Индиан-Уэллсе. В первом же матче Карен с треском проиграл Дженсону Бруксби.

    Соперник действительно непростой, но вряд ли кто-то предполагал, что Карен возьмет лишь три гейма. Это был его худший матч в текущем сезоне.

    Но говорить о том, что у Хачанова спад, все-таки преждевременно. Во-первых, в середине февраля Карен дошел до полуфинала в Дохе, а вскоре после этого провел неплохой матч против Новака Джоковича, несмотря на поражение.

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    Лучшим результатом Хачанова в Майами пока что остается выход в третий круг в 2018 и 2021 годах.

    Прогноз и ставка

    На Пола в этом матче можно поставить за 2.16, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.73.

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    Карену, как обычно, сразу же достался не самый приятный соперник. Судя по недавнему матчу против Зверева, Пол станет серьезным препятствием для российского теннисиста.

    Более того, есть опасения, что Хачанов снова проиграет. Такого разгрома, как в матче с Бруксби, точно не будет, но и победу в данном случае сложно рассчитывать.

    Ставка — победа Пола за 2.16.

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    Пол -Хачанов: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 26.03.2022. Прогнозы на теннис. Хачанов снова проиграет американцу?
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