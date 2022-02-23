Россиянин Андрей Рублев сыграет против южнокорейца Сун Ву Квона во втором круге турнира в Дубае. Матч пройдет 23 февраля, начало — в 15:00 мск. Сун Ву Квон — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сун Ву Квон

Квон в первом раунде уверенно выиграл у белоруса Ильи Ивашко. Южнокореец легко взял оба сета, отдав в общей сложности лишь пять пять геймов.

В Дохе на прошлой неделе Сун Ву проиграл во втором круге венгру Мартону Фучовичу. Соперник лучше провел решающий третий сет.

Интересно, что в этом году Квон проходил первый круг на всех турнирах, но после этого сразу вылетал.

В текущем рейтинге 24-летний теннисист занимает 60-е место.

Рублев

У Рублева, как и ожидалось, в первом круге был непростой матч против Дэна Эванса.

Андрей выиграл в двух сетах, но это было энергозатратно, в том числе в эмоциональном плане. Против Эванса редко бывает по-другому.

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К тому же, Рублев играл уже через день после финала в Марселе, где победил Феликса Оже-Альяссима. Но, судя по всему, россиянин постепенно приближается к своей лучшей форме.

Прогноз и ставка

На Квона в этом матче можно поставить за 4.90, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.20.

В принципе, Квон способен доставить неприятности. Например, на Открытом чемпионате Австралии он едва не остановил Дениса Шаповалова.

Но здесь важен другой момент. Две недели назад Андрей спокойно обыграл южнокорейца в Роттердаме. Вряд ли на этот раз что-то изменится.

Ставка — победа Рублева с форой по геймам (-5,0) за 2.01.