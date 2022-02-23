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    Рублев снова обыграет Квона в двух сетах?

    Сун Ву Квон — Рублев. Прогноз (к. 2.01) и ставки на турнир в Дубае 23 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Сун Ву Квон — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против южнокорейца Сун Ву Квона во втором круге турнира в Дубае. Матч пройдет 23 февраля, начало — в 15:00 мск. Сун Ву Квон — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Дубай. Мужчины 23 Февраля 2022 года
    Квон Сон У (Южная Корея)
  • Дубай. Мужчины
    •  Квон Сон У (Южная Корея) 15:00 Андрей Рублёв (Россия) Андрей Рублёв (Россия)
  • Дубай. Мужчины
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    Сун Ву Квон

    Квон в первом раунде уверенно выиграл у белоруса Ильи Ивашко. Южнокореец легко взял оба сета, отдав в общей сложности лишь пять пять геймов.

    В Дохе на прошлой неделе Сун Ву проиграл во втором круге венгру Мартону Фучовичу. Соперник лучше провел решающий третий сет.

    Интересно, что в этом году Квон проходил первый круг на всех турнирах, но после этого сразу вылетал.

    В текущем рейтинге 24-летний теннисист занимает 60-е место.

    Рублев

    У Рублева, как и ожидалось, в первом круге был непростой матч против Дэна Эванса.

    Андрей выиграл в двух сетах, но это было энергозатратно, в том числе в эмоциональном плане. Против Эванса редко бывает по-другому.

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    К тому же, Рублев играл уже через день после финала в Марселе, где победил Феликса Оже-Альяссима. Но, судя по всему, россиянин постепенно приближается к своей лучшей форме.

    Прогноз и ставка

    На Квона в этом матче можно поставить за 4.90, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.20.

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    В принципе, Квон способен доставить неприятности. Например, на Открытом чемпионате Австралии он едва не остановил Дениса Шаповалова.

    Но здесь важен другой момент. Две недели назад Андрей спокойно обыграл южнокорейца в Роттердаме. Вряд ли на этот раз что-то изменится.

    Ставка — победа Рублева с форой по геймам (-5,0) за 2.01.

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    Сун Ву Квон — Рублев: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 23.02.2022. Прогнозы на теннис. Рублев снова обыграет Квона в двух сетах?
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