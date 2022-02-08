Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против румынки Жаклин Кристиан в рамках первого круга на турнире в Санкт-Петербурге. Матч пройдет 8 февраля, начало — в 12:30 мск. Кристиан — Павлюченкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кристиан

Кристиан в прошлом месяце выиграла один матч на Открытом чемпионате Австралии. В первом круге румынка одержала победу над Гретт Миннен, после чего уступила Мэдисон Киз.

Кроме того, в январе Жаклин выступила на турнирах в Мельбурне и Сиднее. В первом случае она проиграла в стартовом раунде, а во втором прошла один круг.

В прошлом году Кристиан дошла в Санкт-Петербурге до четвертьфинала, при этом начав с квалификации. Также стоит отметить, что в конце сезона-2021 она добралась до финала на турнире в австрийском Линце.

Павлюченкова

Павлюченкова в начале января переболела ковидом. Несмотря на это, на Открытом чемпионате Австралии ей удалось пройти два раунда.

Результат действительно неплохой с учетом того, что подготовка к турниру получилась не идеальной. Анастасия легко выиграла у Анны Бондар и Саманты Стосур, после чего проиграла Соране Кырсте.

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Интересно, что на днях Павлюченкова призналась, что до сих пор набирает форму после коронавируса. «К сожалению, болезнь дала о себе знать. Я как-то недооценила ее, наверное, скажем так», — сказала теннисистка. И этот момент, наверное, стоит учитывать.

Прогноз и ставка

На Кристиан в этом матче можно поставить за 3.66, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 1.30.

Кристиан может удивить Павлюченкова. А тем более сейчас, когда россиянка находится не в лучшей форме.

Ставка — Кристиан выиграет хотя бы один сет за 1.95.

Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.73.