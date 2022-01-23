Крейчикова
Крейчикова уже успела провести матч-триллер на этом турнире. В третьем круге чешская теннисистка с трудом выиграла у Остапенко.
Барбора в очередной раз показала характер. На этот раз ей удалось отыграть сет и брейк. Во второй партии она уступала со счетом 1:3, но нашла в себе силы на камбэк.
В начале недели Крейчикова разгромила немку Андреа Петкович и китаянку Ван Сиюй.
Крейчикова впервые дошла на Australian Open до четвертого круга.
Азаренко
Азаренко тем временем, похоже, решила напомнить, что когда-то она была первой ракеткой мира.
Мало того, что она до сих пор не отдала ни одного сета, в трех предыдущих матчах Виктория проиграла в общей сложности лишь девять геймов.
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В третьем раунде Азаренко уничтожила Элину Свитолину — 6:0, 6:2. Украинка просто наблюдала за происходящим на корте.
Кроме того, Азаренко легко выиграла у венгерки Панны Удварди и швейцарки Жиль Тайкманн.
Прогноз и ставка
На Крейчикову в этом матче можно поставить за 2.71, победу Азаренко букмекеры предлагают за 1.51.
Крейчикова сейчас одна из лучших в туре, но есть подозрение, что с Азаренко она не справится. Когда белоруска демонстрирует свой лучший теннис, остановить ее сложно.
Ставка — победа Азаренко в двух сетах за 2.23.