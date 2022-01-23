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    Сможет ли Азаренко обыграть Крейчикову?

    Крейчикова — Азаренко. Прогноз и ставки на Открытый чемпионат Австралии 23 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Крейчикова — Азаренко
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    Виктория Азаренко
    Белоруска Виктория Азаренко сыграет против чешской теннисистки Барборы Крейчиковой в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 23 января, начало — в 04:30 мск. Крейчикова — Азаренко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Australian Open. Женщины 23 Января 2022 года
    Barbora Krejcikova
  • Сидней. Женщины
    •  Barbora Krejcikova 04:30 Виктория Азаренко (Белоруссия) Виктория Азаренко (Белоруссия)
  • Australian Open. Женщины
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    Крейчикова

    Крейчикова уже успела провести матч-триллер на этом турнире. В третьем круге чешская теннисистка с трудом выиграла у Остапенко.

    Барбора в очередной раз показала характер. На этот раз ей удалось отыграть сет и брейк. Во второй партии она уступала со счетом 1:3, но нашла в себе силы на камбэк.

    В начале недели Крейчикова разгромила немку Андреа Петкович и китаянку Ван Сиюй.
    Крейчикова впервые дошла на Australian Open до четвертого круга.

    Азаренко

    Азаренко тем временем, похоже, решила напомнить, что когда-то она была первой ракеткой мира.

    Мало того, что она до сих пор не отдала ни одного сета, в трех предыдущих матчах Виктория проиграла в общей сложности лишь девять геймов.

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    В третьем раунде Азаренко уничтожила Элину Свитолину — 6:0, 6:2. Украинка просто наблюдала за происходящим на корте.

    Кроме того, Азаренко легко выиграла у венгерки Панны Удварди и швейцарки Жиль Тайкманн.

    Прогноз и ставка

    На Крейчикову в этом матче можно поставить за 2.71, победу Азаренко букмекеры предлагают за 1.51.

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    Крейчикова сейчас одна из лучших в туре, но есть подозрение, что с Азаренко она не справится. Когда белоруска демонстрирует свой лучший теннис, остановить ее сложно.

    Ставка — победа Азаренко в двух сетах за 2.23.

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    Крейчикова — Азаренко: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 23.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Азаренко обыграть Крейчикову?
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