Белоруска Виктория Азаренко сыграет против чешской теннисистки Барборы Крейчиковой в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 23 января, начало — в 04:30 мск. Крейчикова — Азаренко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Крейчикова

Крейчикова уже успела провести матч-триллер на этом турнире. В третьем круге чешская теннисистка с трудом выиграла у Остапенко.

Барбора в очередной раз показала характер. На этот раз ей удалось отыграть сет и брейк. Во второй партии она уступала со счетом 1:3, но нашла в себе силы на камбэк.

В начале недели Крейчикова разгромила немку Андреа Петкович и китаянку Ван Сиюй.

Крейчикова впервые дошла на Australian Open до четвертого круга.

Азаренко

Азаренко тем временем, похоже, решила напомнить, что когда-то она была первой ракеткой мира.

Мало того, что она до сих пор не отдала ни одного сета, в трех предыдущих матчах Виктория проиграла в общей сложности лишь девять геймов.

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В третьем раунде Азаренко уничтожила Элину Свитолину — 6:0, 6:2. Украинка просто наблюдала за происходящим на корте.

Кроме того, Азаренко легко выиграла у венгерки Панны Удварди и швейцарки Жиль Тайкманн.

Прогноз и ставка

На Крейчикову в этом матче можно поставить за 2.71, победу Азаренко букмекеры предлагают за 1.51.

Крейчикова сейчас одна из лучших в туре, но есть подозрение, что с Азаренко она не справится. Когда белоруска демонстрирует свой лучший теннис, остановить ее сложно.

Ставка — победа Азаренко в двух сетах за 2.23.