Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против румынки Сораны Кырсти в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 22 января, начало — в 13:00 мск. Кырстя — Павлюченкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кырстя

Кырстя стартовала с очень уверенной победы над Петрой Квитовой. Несмотря на то, что экс-первая ракетка мира сейчас не в лучшей форме, вряд ли кто-то предполагал, что румынка выиграет так легко.

Сорана отдала чешской теннисистке лишь четыре гейма. Абсолютно без шансов для Квитовой.

После этого Кырстя спокойно выиграла у Кристины Кучовой. Румынская теннисистка очень легко выигрывала геймы на приеме.

Павлюченкова

Павлюченкова тоже без проблем прошла первые раунды. Хотя сомнения были, все-таки подготовка к турниру была скомканной. В начале месяца россиянка переболела ковидом.

Но уже в стартовом матче Анастасия разгромила венгерку Анну Бондар. Соперница взяла всего лишь три гейма.

Все прогнозы на Australian Open

Дальше был матч против Саманты Стосур, которая в начале месяца сообщила, что после Australian Open завершит одиночную карьеру. В итоге для австралийки этот матч стал последним. Павлюченкова выиграла со счетом 6:2, 6:2. Это был очень эмоциональный момент.

Прогноз и ставка

На Кырстю в этом матче можно поставить за 2.97, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 1.44.

На этот раз Анастасию ждет непростой матч. Кырстя, судя по всему, отлично подготовилась к сезону. С Квитовой румынка справилась чересчур легко.

Ставка — Кырстя выиграет хотя бы один сет за 1.76.

На Павлюченкову в этом матче опасно ставить.