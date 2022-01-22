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    Сможет ли Павлюченкова выйти в четвертый круг Australian Open?

    Кырстя — Павлюченкова. Прогноз (к. 1.76) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 22 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Кырстя — Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против румынки Сораны Кырсти в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 22 января, начало — в 13:00 мск. Кырстя — Павлюченкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Australian Open. Женщины 22 Января 2022 года
    С. Кырстя (Румыния)
  • Australian Open. Женщины
    •  С. Кырстя (Румыния) 13:00 Анастасия Павлюченкова (Россия) Анастасия Павлюченкова (Россия)
  • Australian Open. Женщины
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    Кырстя

    Кырстя стартовала с очень уверенной победы над Петрой Квитовой. Несмотря на то, что экс-первая ракетка мира сейчас не в лучшей форме, вряд ли кто-то предполагал, что румынка выиграет так легко.

    Сорана отдала чешской теннисистке лишь четыре гейма. Абсолютно без шансов для Квитовой.

    После этого Кырстя спокойно выиграла у Кристины Кучовой. Румынская теннисистка очень легко выигрывала геймы на приеме.

    Павлюченкова

    Павлюченкова тоже без проблем прошла первые раунды. Хотя сомнения были, все-таки подготовка к турниру была скомканной. В начале месяца россиянка переболела ковидом.

    Но уже в стартовом матче Анастасия разгромила венгерку Анну Бондар. Соперница взяла всего лишь три гейма.

    Все прогнозы на Australian Open

    Дальше был матч против Саманты Стосур, которая в начале месяца сообщила, что после Australian Open завершит одиночную карьеру. В итоге для австралийки этот матч стал последним. Павлюченкова выиграла со счетом 6:2, 6:2. Это был очень эмоциональный момент.

    Прогноз и ставка

    На Кырстю в этом матче можно поставить за 2.97, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 1.44.

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    На этот раз Анастасию ждет непростой матч. Кырстя, судя по всему, отлично подготовилась к сезону. С Квитовой румынка справилась чересчур легко.

    Ставка — Кырстя выиграет хотя бы один сет за 1.76.

    На Павлюченкову в этом матче опасно ставить.

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    Кырстя — Павлюченкова: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 22.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Павлюченкова выйти в четвертый круг Australian Open?
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