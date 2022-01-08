Испанец Рафаэль Надаль сыграет против финна Эмиля Руусувуори в полуфинале турнира в Мельбурне. Матч пройдет 8 января, начало — в 12:30 мск. Надаль — Руусувуори: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Надаль

Надаль пока что провел лишь один матч, несмотря на то, что впереди игра за выход в финал.

Рафа стартовал сразу со второго раунда, в котором обыграл Ричардаса Беранксиса. С одной стороны, победа в двух сетах, а с другой — далеко не самая уверенная игра Грунтового короля на своей подаче. Во втором сете он позволил литовцу взять два гейма на приеме.

Но с другой стороны, для Надаля это был всего лишь третий матч после травмы. Два предыдущих он провел в середине декабря на выставочном турнире в Абу-Даби, где, к тому же, заразился коронавирусом.

В четвертьфинале Надаль должен был сыграть против Таллона Грикспора, но соперник не смог выйти на матч из-за повреждения стопы. Интересно, что теннисист из Нидерландов перед этим выиграл 28 матчей подряд.

Руусувуори

Руусувуори в первом круге выиграл у аргентинца Себастьяна Баеса. В первом сете финн дожал соперника на тай-брейке, а во втором отдал лишь один гейма.

Потом был напряженный матч против австралийца Джордана Томпсона. Здесь Эмилю дожал оппонента в третьем сете.

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А в четвертьфинале Руусувуори разгромил словака Алекса Молчана. Вопреки ожиданиям, это был пока что самый простой матч для финского теннисиста.

Прогноз и ставка

На Надаля в этом матче можно поставить за 1.22, победу Руусувуори букмекеры предлагают за 4.75.

В прошлом сезоне Руусувуори обыгрывал Гаэля Монфиса, Александра Зверева, Кэмерона Норри и Фрэнсиса Тиафо. Финн действительно не так просто, как можно подумать.

Ставка — Руусувуори выиграет хотя бы один гейм за 2.19.

Рафа пока только набирает форму, заметно, что ему тяжело, поэтому у Эмиля будет шанс показать себя.