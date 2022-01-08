ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ИталииГлавные герои 2021 года: рекордсмен-олимпиец, возмутитель теннисного спокойствия и чемпионы Европы «Челси» — «Тоттенхэм»Тухель преподал урок Лукаку и доказал, кто в «Челси» босс Никита КучеровНХЛ. «Тампа» обыграла «Калгари», Кучеров набрал два очка, Капризов получил травму
  • 21:50
    • Источник: Миранчук не хочет переходить из «Аталанты» в «Дженоа»
  • 19:21
    • СКА «всухую» обыграл «Торпедо»
  • 18:54
    • ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста 2021 года
  • 18:43
    • «Краснодар» объявил о трансфере Хуниора Алонсо
  • 18:30
    • Логинов выиграл золото в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе
  • 17:55
    • Создатели UFL опубликовали первую часть «Дневника разработчиков»
    Все новости спорта

    Сможет ли Надаль обыграть Руусувуори?

    Надаль — Руусувуори. Прогноз (к. 2.19) и ставки на турнир в Мельбурне 8 января 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Рафаэля Надаля
    Прогноз и ставки на Надаль — Руусувуори
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рафаэль Надаль
    Испанец Рафаэль Надаль сыграет против финна Эмиля Руусувуори в полуфинале турнира в Мельбурне. Матч пройдет 8 января, начало — в 12:30 мск. Надаль — Руусувуори: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Надаль

    Надаль пока что провел лишь один матч, несмотря на то, что впереди игра за выход в финал.

    Рафа стартовал сразу со второго раунда, в котором обыграл Ричардаса Беранксиса. С одной стороны, победа в двух сетах, а с другой — далеко не самая уверенная игра Грунтового короля на своей подаче. Во втором сете он позволил литовцу взять два гейма на приеме.

    Но с другой стороны, для Надаля это был всего лишь третий матч после травмы. Два предыдущих он провел в середине декабря на выставочном турнире в Абу-Даби, где, к тому же, заразился коронавирусом.

    В четвертьфинале Надаль должен был сыграть против Таллона Грикспора, но соперник не смог выйти на матч из-за повреждения стопы. Интересно, что теннисист из Нидерландов перед этим выиграл 28 матчей подряд.

    Руусувуори

    Руусувуори в первом круге выиграл у аргентинца Себастьяна Баеса. В первом сете финн дожал соперника на тай-брейке, а во втором отдал лишь один гейма.

    Потом был напряженный матч против австралийца Джордана Томпсона. Здесь Эмилю дожал оппонента в третьем сете.

    Все прогнозы на теннис

    А в четвертьфинале Руусувуори разгромил словака Алекса Молчана. Вопреки ожиданиям, это был пока что самый простой матч для финского теннисиста.

    Прогноз и ставка

    На Надаля в этом матче можно поставить за 1.22, победу Руусувуори букмекеры предлагают за 4.75.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В прошлом сезоне Руусувуори обыгрывал Гаэля Монфиса, Александра Зверева, Кэмерона Норри и Фрэнсиса Тиафо. Финн действительно не так просто, как можно подумать.

    Ставка — Руусувуори выиграет хотя бы один гейм за 2.19.

    Рафа пока только набирает форму, заметно, что ему тяжело, поэтому у Эмиля будет шанс показать себя.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.58
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.47
  • Экспресс дня 7 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Суиндон Таун — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Аморебьета — Тенерифе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Бордо — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Каролина — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бруклин — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чикаго — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Шаповалов — Сафиуллин
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 06:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Чилич — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 07:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Осака — Кудерметова
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Барти — Швентек
  • Теннис
  • Завтра в 11:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Надаль — Руусувуори: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 08.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Надаль обыграть Руусувуори?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры