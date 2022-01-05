Белоруска Арина Соболенко сыграет против словенки Кайи Юван во втором круге турнира в Аделаиде. Матч пройдет 5 января, начало — в 03:00 мск. Юван — Соболенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Юван

Юван в первом круге одержала уверенную победу над француженкой Клое Паке. Словенка спокойно взяла два сета, отдав сопернице в общей сложности лишь шесть геймов.

Правда, на своей подаче Кайя играла далеко не идеально. Паке смогла сделать два брейк-пойнта.

Минувший сезон Юван завершила на 100-й строчке в рейтинге WTA. Это был очень сложный год для 21-летней теннисистки. Кайя долго не могла набрать форму после ковида. Восстановление затянулось на несколько месяцев.

Но определенные успехи у Юван все равно были. Например, ей удалось выиграть по два матча на Открытом чемпионате Австралии и на Уимблдоне, а в Портороже она дошла до полуфинала.

Соболенко

Соболенко начинает новый сезон в статусе второй ракетки мира. Это серьезное достижение, но прошлым сезоном белорусская теннисистка все равно вряд ли осталась довольна.

Арина снова не смогла выиграть турнир «Большого шлема». Ближе всего к этому она была на Уимблдоне и Открытом чемпионате США, где дошла до полуфинала. И самое обидное, что в первом случае Соболенко остановила Каролина Плишкова, а во втором — Лейла Фернандес.

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Еще одним разочарованием стало выступление на Итоговом турнире. На групповом этапе Арина выиграла только один матч и не смогла выйти в плей-офф.

Прогноз и ставка

На Юван в этом матче можно поставить за 4.05, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.25.

Юван талантливая теннисистка, и не исключено, что она станет одним из открытий сезона. Но остановить Соболенко ей вряд ли удастся. В лучшем случае Кайя выиграет пять-шесть геймов.

Ставка — победа Соболенко в двух сетах за 1.76.