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    Соболенко выиграет у Юван с разгромным счетом?

    Юван — Соболенко. Прогноз (к. 1.76) и ставки на турнир в Аделаиде 5 января 2022 года

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    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против словенки Кайи Юван во втором круге турнира в Аделаиде. Матч пройдет 5 января, начало — в 03:00 мск. Юван — Соболенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Юван

    Юван в первом круге одержала уверенную победу над француженкой Клое Паке. Словенка спокойно взяла два сета, отдав сопернице в общей сложности лишь шесть геймов.

    Правда, на своей подаче Кайя играла далеко не идеально. Паке смогла сделать два брейк-пойнта.

    Минувший сезон Юван завершила на 100-й строчке в рейтинге WTA. Это был очень сложный год для 21-летней теннисистки. Кайя долго не могла набрать форму после ковида. Восстановление затянулось на несколько месяцев.

    Но определенные успехи у Юван все равно были. Например, ей удалось выиграть по два матча на Открытом чемпионате Австралии и на Уимблдоне, а в Портороже она дошла до полуфинала.

    Соболенко

    Соболенко начинает новый сезон в статусе второй ракетки мира. Это серьезное достижение, но прошлым сезоном белорусская теннисистка все равно вряд ли осталась довольна.

    Арина снова не смогла выиграть турнир «Большого шлема». Ближе всего к этому она была на Уимблдоне и Открытом чемпионате США, где дошла до полуфинала. И самое обидное, что в первом случае Соболенко остановила Каролина Плишкова, а во втором — Лейла Фернандес.

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    Еще одним разочарованием стало выступление на Итоговом турнире. На групповом этапе Арина выиграла только один матч и не смогла выйти в плей-офф.

    Прогноз и ставка

    На Юван в этом матче можно поставить за 4.05, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.25.

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    Юван талантливая теннисистка, и не исключено, что она станет одним из открытий сезона. Но остановить Соболенко ей вряд ли удастся. В лучшем случае Кайя выиграет пять-шесть геймов.

    Ставка — победа Соболенко в двух сетах за 1.76.

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    Юван — Соболенко: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 05.01.2022. Прогнозы на теннис. Соболенко выиграет у Юван с разгромным счетом?
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