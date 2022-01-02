Оже-Альяссим
Оже-Альяссим занимает 11-е место в рейтинге, хотя вполне мог быть и выше, если бы чуть лучше провел хотя бы несколько осенних турниров.
В прошлом году Феликс здорово выступил на Открытом чемпионате США, где дошел до полуфинала. В Нью-Йорке его остановил Даниил Медведев.
Кроме того, Оже-Альяссим добрался до четвертого круга на Открытом чемпионате Австралии и до четвертьфинала на Уимблдоне.
В конце прошлого сезона Феликс не мог играть в полную силу из-за проблем с коленом, но сейчас эта проблема вроде бы больше не тревожит его.
Фриц
Фриц в середине декабря провел два матча на выставочном турнире в Абу-Даби. В первом он уступил Денису Шаповалову, а потом выиграл у Дэна Эванса.
Прошлый сезон получился очень удачным для американского теннисиста. Осенью Тейлор вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, добрался до финала в Санкт-Петербурге и до четвертьфинала на «Мастерсе» в Париже.
Судя по всему, в этом году Фриц будет бороться как минимум за место в топ-20. Сейчас он 23-й в рейтинге ATP.
Прогноз и ставка
На Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.68, победу Фрица букмекеры предлагают за 2.24.
Это как раз один из тех случаев, когда теннисистам вряд ли хватит двух сетов. И наверняка как минимум в одной партии все решится на тай-брейке. Оба классно играют на своей подаче, поэтому встреча, скорее всего, получится напряженной и продолжительной.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.29.
И еще один вариант — ставка на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.09.