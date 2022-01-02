Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против американца Тейлора Фрица в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 2 января в Мельбурне, начало — в 03:30 мск. Оже-Альяссим — Фриц: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Оже-Альяссим

Оже-Альяссим занимает 11-е место в рейтинге, хотя вполне мог быть и выше, если бы чуть лучше провел хотя бы несколько осенних турниров.

В прошлом году Феликс здорово выступил на Открытом чемпионате США, где дошел до полуфинала. В Нью-Йорке его остановил Даниил Медведев.

Кроме того, Оже-Альяссим добрался до четвертого круга на Открытом чемпионате Австралии и до четвертьфинала на Уимблдоне.

В конце прошлого сезона Феликс не мог играть в полную силу из-за проблем с коленом, но сейчас эта проблема вроде бы больше не тревожит его.

Фриц

Фриц в середине декабря провел два матча на выставочном турнире в Абу-Даби. В первом он уступил Денису Шаповалову, а потом выиграл у Дэна Эванса.

Прошлый сезон получился очень удачным для американского теннисиста. Осенью Тейлор вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, добрался до финала в Санкт-Петербурге и до четвертьфинала на «Мастерсе» в Париже.

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Судя по всему, в этом году Фриц будет бороться как минимум за место в топ-20. Сейчас он 23-й в рейтинге ATP.

Прогноз и ставка

На Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.68, победу Фрица букмекеры предлагают за 2.24.

Это как раз один из тех случаев, когда теннисистам вряд ли хватит двух сетов. И наверняка как минимум в одной партии все решится на тай-брейке. Оба классно играют на своей подаче, поэтому встреча, скорее всего, получится напряженной и продолжительной.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.29.

И еще один вариант — ставка на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.09.