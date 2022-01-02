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    Сможет ли Медведев взять реванш у Умбера?

    Медведев — Умбер. Прогноз (к. 2.90) и ставки на Кубок ATP 2 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Умбер
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против француза Уго Умбера в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 2 января в Мельбурне, начало — 03:30 мск. Медведев — Умбер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Медведев

    Медведев завершил минувший сезон на втором месте в рейтинге ATP. И отныне россиянина можно считать главным конкурентом Новака Джоковича.

    Главным достижением Даниила в 2021 году стала долгожданная победа на турнире «Большого шлема». В начале сентября он выиграл US Open, разгромив в финале Джоковича.

    Кроме того, Медведев добрался до финала на Открытом чемпионате Австралии, выиграл турниры в Марселе, Мальорке и Торонто.

    В финале Итогового турнира Медведев проиграл Александру Звереву. Но вскоре после этого Даниил в составе сборной России стал победителем Кубка Дэвиса.

    Умбер

    Умбер начинает новый сезон в статусе 35-й ракетки мира. Весьма неплохо для 23-летнего теннисиста, хотя в какой-то момент уже был 25-м.

    В прошлом сезоне главным успехом Уго стала победа на турнира в Галле. Там ему удалось обыграть Александра Зверева, Себастьяна Корду, Феликса Оже-Альяссима и Андрея Рублева.

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    На олимпийском турнире в Токио Умбер дошел до четвертьфинала, где уступил Карену Хачанову. Но перед этим француз остановил Стефаноса Циципаса.

    После этого Умбер неудачно провел ряд турниров и в итоге досрочно завершил сезон.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются, что Медведев легко выиграет в предстоящем матче. На Умбера, если что, можно поставить за 8.00.

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    Интересно, что единственный до этого матч между Медведевым и Умбером завершился победой француза. Уго обыграл Даниила в двух сетах на турнире в Гамбурге в сезоне-2020.

    Французу не хватает стабильности, но он вполне способен удивить даже Медведева, а тем более сейчас, сразу после паузы.

    Ставка — Умбер выиграет хотя бы один сет за 2.90.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Умбера больше 8,0 за 1.97.

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    Медведев — Умбер: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 02.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Медведев взять реванш у Умбера?
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