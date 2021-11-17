Грек Стефанос Циципас сыграет против норвежца Каспера Рууда во втором туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 17 ноября в Турине, начало — в 23:00 мск. Циципас — Рууд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Циципас

Циципас начал турнир с поражения от Андрей Рублева. Оба сета завершились в пользу россиянина со счетом 6:4.

Главная причина такого результата — невероятная игра соперника. Стефанос после матча тоже признался, что никогда ранее не видел, чтобы Рублев так здорово подавал.

Циципас так и не смог зацепиться хотя бы за один гейм на приеме. За всю игру у него не было ни одного брейк-пойнта, тогда как на своей подаче грек все-таки допустил несколько ошибок.

Возможно, Циципаса по-прежнему тревожит травмированный локоть, но на этот вопрос он отказался отвечать.

Рууд

Рууд тоже проиграл в первом матче. Норвежец уступил Новаку Джоковичу, который перед Итоговым турниром получил порцию отличных эмоций на «Мастерсе» в Париже.

Каспер неплохо сопротивлялся в первом сете, сразу же сделал брейк, но в итоге упустил преимущество. А дальше Джокович спокойно довел дело до победы.

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Во втором партии серб полностью доминировал на корте, тем самым подтвердив, что Рууду пока рано соперничать с ним на харде.

Прогноз и ставка

На Циципаса в этом матче можно поставить за 1.63, победу Рууда букмекеры предлагают за 2.33.

Ранее в этом сезоне Рууд обыграл Циципаса на грунте Мадрида, а потом уступил греку на харде в Торонто.

Все-таки для Рууда покрытие имеет большое значение. На грунте норвежец играет значительно лучше.

Ставка — победа Циципаса в двух сетах за 2.51.