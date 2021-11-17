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    Циципас снова проиграет на Итоговом турнире?

    Циципас — Рууд. Прогноз (к. 2.51) и ставки на Итоговый турнир ATP 17 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Циципас — Рууд
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против норвежца Каспера Рууда во втором туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 17 ноября в Турине, начало — в 23:00 мск. Циципас — Рууд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Циципас

    Циципас начал турнир с поражения от Андрей Рублева. Оба сета завершились в пользу россиянина со счетом 6:4.

    Главная причина такого результата — невероятная игра соперника. Стефанос после матча тоже признался, что никогда ранее не видел, чтобы Рублев так здорово подавал.

    Циципас так и не смог зацепиться хотя бы за один гейм на приеме. За всю игру у него не было ни одного брейк-пойнта, тогда как на своей подаче грек все-таки допустил несколько ошибок.

    Возможно, Циципаса по-прежнему тревожит травмированный локоть, но на этот вопрос он отказался отвечать.

    Рууд

    Рууд тоже проиграл в первом матче. Норвежец уступил Новаку Джоковичу, который перед Итоговым турниром получил порцию отличных эмоций на «Мастерсе» в Париже.

    Каспер неплохо сопротивлялся в первом сете, сразу же сделал брейк, но в итоге упустил преимущество. А дальше Джокович спокойно довел дело до победы.

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    Во втором партии серб полностью доминировал на корте, тем самым подтвердив, что Рууду пока рано соперничать с ним на харде.

    Прогноз и ставка

    На Циципаса в этом матче можно поставить за 1.63, победу Рууда букмекеры предлагают за 2.33.

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    Ранее в этом сезоне Рууд обыграл Циципаса на грунте Мадрида, а потом уступил греку на харде в Торонто.

    Все-таки для Рууда покрытие имеет большое значение. На грунте норвежец играет значительно лучше.

    Ставка — победа Циципаса в двух сетах за 2.51.

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    Циципас — Рууд: прогноз, ставка (2.51), статистика, коэффициенты матча 17.11.2021. Прогнозы на теннис. Циципас снова проиграет на Итоговом турнире?
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