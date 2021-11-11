Польская теннисистка Ига Швентек сыграет против гречанки Марии Саккари в рамках группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 11 ноября в Гвадалахаре (Мексика), начало — в 23:00 мск. Саккари — Швентек: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Саккари

Саккари в текущем сезоне не выиграла ни одного титула, но сумела подняться в рейтинге благодаря удачным выступлениям на турнирах Большого шлема.

В начале июня теннисистка из Греции дошла до полуфинала на Ролан Гаррос. Дальше ее не пустила будущая победительница турнира Барбора Крейчикова. Это был невероятный матч, в котором Марии не хватило, в первую очередь, везения.

А в сентябре Саккари остановилась в шаге от финала на Открытом чемпионате США. И здесь она тоже уступила будущей чемпионке. 26-летняя теннисистка проиграла в двух сетах британке Эмме Радукану.

При этом важно отметить, что Саккари в этом году обыгрывала Наоми Осаку, Гарбин Мугурусу и Игу Швентек. Против таких соперниц ей иногда почему-то даже легче играть, чем против девушек, которые находятся в рейтинге гораздо ниже.

Швентек

Швентек тем временем планировала в этом году бороться за первое место в рейтинге, но в итоге сейчас она девятая.

Несмотря на то, что ей удалось выиграть два титула, Ига вряд ли довольна своим сезоном. В начале года она выиграла турнир в Аделаиде, а в мае стала чемпионкой турнира в Риме.

На Шлемах дальше четвертого круга Швентек прошла только на Уимблдоне, где остановилась в четвертьфинале.

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При этом Швентек на пресс-конференциях неоднократно рассуждала о депрессии и стрессах, которые, по всей видимости, стали для нее такой же проблемой, как и для Наоми Осаки.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что шансы на победу в этом матче равны. На Саккари можно поставить за 1.88, а на Швентек — за 1.96.

Но надо учитывать, что Саккари в этом сезоне дважды обыгрывал Швентек. Сначала это случилось на Ролан Гаррос, а потом на турнире в Остраве. И в обоих случаях Ига не взяла ни одного сета.

И есть подозрение, что Саккари снова удивит польскую теннисистку, в игре которой абсолютно исчезла уверенность.

Ставка — победа Саккари за 1.88.