Британец Энди Маррей сыграет против норвежца Виктора Дурасовича в первом круге турнира в Стокгольме. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 14:00 мск. Маррей — Дурасович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Маррей

Маррей изо всех сил пытается вернуться хотя бы в топ-100, но, судя по всему, этот год он так и завершит во второй сотне рейтинга.

И это проблема, поскольку почти на всех турнирах Энди сразу же приходится играть против серьезных соперников. Исключением за последние пару месяцев стал разве что недавний «Мастерс» в Париже.

В статовом матче соперником Маррея стал Доминик Кепфер. Не самый опасный оппонент, но британец уступил, при этом не сумев реализовать в третьем сете семь матчболов.

На турнире в Вене Маррей обыграл Хуберта Хуркача, но потом уступил Карлосу Алькарасу. А в Антверпене после победы над Фрэнсисом Тиафо бывшая первая ракетка мира проиграл Диего Шварцману.

Но прогресс Маррея в любом случае впечатляет. На недавних турнирах он подтвердил, что способен играть на высоком уровне даже после замены тазобедренного сустава.

Дурасович

Дурасович тем временем находится в четвертой сотне рейтинга. И это всего лишь второй случай в сезоне, когда он сыграет на уровне ATP.

В июле Виктор пытался попасть в основную сетку в шведском Бостаде, не проиграл в первом же круге квалификации.

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Как ни странно, но Стокгольме Дурасович прошел квалификацию. Сначала он обыграл Теймураза Габашвили, а потом Адриана Менендеса-Масейраса.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в победе Маррея. На Дурасовича, если что, можно поставить за 7.80.

Предстоящая игра действительно должна стать для Маррея генеральной репетицией перед встречей с более серьезными соперниками. В случае выход в следующий раунд Энди придется играть с Янником Синнером.

Ставка — победа Маррея с форой по геймам (-5,5) за 1.82.