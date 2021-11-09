Маррей
Маррей изо всех сил пытается вернуться хотя бы в топ-100, но, судя по всему, этот год он так и завершит во второй сотне рейтинга.
И это проблема, поскольку почти на всех турнирах Энди сразу же приходится играть против серьезных соперников. Исключением за последние пару месяцев стал разве что недавний «Мастерс» в Париже.
В статовом матче соперником Маррея стал Доминик Кепфер. Не самый опасный оппонент, но британец уступил, при этом не сумев реализовать в третьем сете семь матчболов.
На турнире в Вене Маррей обыграл Хуберта Хуркача, но потом уступил Карлосу Алькарасу. А в Антверпене после победы над Фрэнсисом Тиафо бывшая первая ракетка мира проиграл Диего Шварцману.
Но прогресс Маррея в любом случае впечатляет. На недавних турнирах он подтвердил, что способен играть на высоком уровне даже после замены тазобедренного сустава.
Дурасович
Дурасович тем временем находится в четвертой сотне рейтинга. И это всего лишь второй случай в сезоне, когда он сыграет на уровне ATP.
В июле Виктор пытался попасть в основную сетку в шведском Бостаде, не проиграл в первом же круге квалификации.
Как ни странно, но Стокгольме Дурасович прошел квалификацию. Сначала он обыграл Теймураза Габашвили, а потом Адриана Менендеса-Масейраса.
Прогноз и ставка
Букмекеры не сомневаются в победе Маррея. На Дурасовича, если что, можно поставить за 7.80.
Предстоящая игра действительно должна стать для Маррея генеральной репетицией перед встречей с более серьезными соперниками. В случае выход в следующий раунд Энди придется играть с Янником Синнером.
Ставка — победа Маррея с форой по геймам (-5,5) за 1.82.