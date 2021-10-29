Итальянец Маттео Берреттини сыграет против испанца Карлоса Алькараса в четвертьфинале турнира в Вене. Матч пройдет 29 октября в Вене, начало — в 15:00 мск. Алькарас — Берреттини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алькарас

Алькарас очень мощно начал турнир, еще раз подтвердив, что он не случайно дошел на US Open до четвертьфинала.

Пока что испанец не отдал ни одного сета, хотя соперники были очень серьезные. В первом круге 18-летний талант одержал победу над Дэном Эвансом. Карлос иногда допускал ошибки на своей подаче, но компенсировал их классной игрой на приеме.

То же самое можно было наблюдать и в матче против Энди Маррея. Бывшая первая ракетка мира порой просто не справлялся с ударами Алькараса.

После матча Маррей признал, что Алькарас действительно играл очень здорово: «Он невероятно хорошо играл, он топовый молодой игрок, и если редко ошибаться, играя в таком стиле и с такой мощью, как у него, сопернику будет трудно».

Берреттини

Берреттини в первом круге выиграл в двух сетах у Алексея Попырина. Ключевой стала первая партия, в конце которой итальянец дожал соперника на тай-брейке. Эта победа, к слову, позволила ему квалифицироваться на Итоговый турнир в Турине.

Во втором раунде Берреттини было гораздо сложнее. Седьмая ракетка мира одержал волевую победу над Николозом Басилашвили. На этот раз Маттео уступил на тай-брейке первого сета, но после этого уверенно выиграл две следующие партии.

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Для Берреттини это был всего лишь четвертый матч после US Open. Ранее в октябре итальянский теннисист выступил на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, но смог там пройти лишь один раунд, после чего уступил Тейлору Фрицу.

Прогноз и ставка

На Алькараса в этом матче можно поставить за 2.97, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.44.

Есть подозрение, что Берреттини игра Алькараса тоже станет откровением. Понятно, что итальянец тоже видел, как играет итальянец, но одно дело смотреть и совсем другое — противостоять такому сопернику.

Ставка — победа Алькараса за 2.97.

Или вариант попроще — ставка на то, что Алькарас выиграет хотя бы один сет за 1.76.