ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сердар АзмунТрансферный дайджест. 19 — 26 октября Уле-Гуннар СульшерУволит ли «МЮ» Сульшера? Валерий КарпинС Хайкиным и Лантратовым, но без Дзюбы. В каком составе Россия будет бороться за билет на ЧМ-2022?
  • 18:46
    • Суд удовлетворил апелляцию «Спартака» по делу Газизова
  • 17:33
    • Сборная России объявила состав на Кубок Карьяла
  • 19:50
    • «Металлург» одержал четвертую победу подряд, «Ак Барс» на выезде обыграл «Автомобилист»
  • 18:54
    • ЦСКА выиграл у липецкого «Металлурга» в Кубке России
  • 18:06
    • ОКР представил расширенный список хоккеистов для участия на ОИ-2022
  • 16:59
    • «Динамо» разгромило «Оренбург» и вышло в 1/8 финала Кубка России
  • 14:37
    • Кафанов — новый главный тренер «Ростова»
    Все новости спорта

    Сможет ли Берреттини обыграть Басилашвили?

    Басилашвили — Берреттини. Прогноз (к. 2.40) и ставки на турнир в Вене 27 октября 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Николоз Басилашвили Прогнозы на Маттео Берреттини
    Прогноз и ставки на Басилашвили — Берреттини
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николоз Басилашвили
    Итальянец Маттео Берреттини сыграет против грузина Николоза Басилашвили во втором круге турнира в Вене. Матч пройдет 27 октября, начало — в 20:00 мск. Басилашвили — Берреттини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Басилашвили

    Басилашвили в середине октября впервые в карьере дошел до финала «Мастерса». В Индиан-Уэллсе грузинский теннисист остановился в шаге от титула, проиграв в решающем матче Кэмерону Норри.

    При этом по ходу турнира Николозу удалось выиграть у Стефаноса Циципаса, который считался одним из главных фаворитов.

    В Вене Басилашвили стартовал с победы над Пабло Каррено-Бустой. И эта победа только подтверждает, что его успех в Индиан-Уэллсе не был случайным. Николоз дожал испанца в третьем сете.

    Берреттини

    Главным успехом Берреттини после финала на Уимблдоне стал выход в четвертьфинал на US Open. В Нью-Йорке итальянец остановился после встречи с Новаком Джоковичем.

    Две недели назад Маттео слабо выступил в Индиан-Уэллсе. Уже в третьем круге он проиграл американцу Тейлору Фрицу.

    В Вене первым соперником Берреттини стал Алексей Попырин. В первом сете была борьба, все решилось только на тай-брейке, а во втором Маттео вовремя взял подачу соперника.

    Все прогнозы на теннис

    Благодаря этой победе Берреттини квалифицировался на Итоговый турнир в Турине. Так что задачу-минимум на этом турнире он уже выполнил.

    Прогноз и ставка

    На Басилашвили в этом матче можно поставить за 3.15, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.38.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Пожалуй, здесь не так уж все и очевидно, несмотря на то, что ранее в этом сезоне итальянец обыгрывал теннисиста из Грузии на турнире в Риме.

    Басилашвили показывает лучший теннис в карьере, поэтому ставить на победу Берреттини в этом матче опасно.

    Ставка — Басилашвили выиграет хотя бы один сет за 1.82.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.40.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.74
  • Прогноз на матч Арсенал — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Челси — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Милан — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Майнц — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  5.97
  • Экспресс дня 26 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Куинз Парк Рейнджерс — Сандерленд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нюрнберг — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Эспаньол — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Вильярреал — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Питтсбург — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Колорадо — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Даллас — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Басилашвили — Берреттини: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 27.10.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Берреттини обыграть Басилашвили?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры