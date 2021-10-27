Итальянец Маттео Берреттини сыграет против грузина Николоза Басилашвили во втором круге турнира в Вене. Матч пройдет 27 октября, начало — в 20:00 мск. Басилашвили — Берреттини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Басилашвили

Басилашвили в середине октября впервые в карьере дошел до финала «Мастерса». В Индиан-Уэллсе грузинский теннисист остановился в шаге от титула, проиграв в решающем матче Кэмерону Норри.

При этом по ходу турнира Николозу удалось выиграть у Стефаноса Циципаса, который считался одним из главных фаворитов.

В Вене Басилашвили стартовал с победы над Пабло Каррено-Бустой. И эта победа только подтверждает, что его успех в Индиан-Уэллсе не был случайным. Николоз дожал испанца в третьем сете.

Берреттини

Главным успехом Берреттини после финала на Уимблдоне стал выход в четвертьфинал на US Open. В Нью-Йорке итальянец остановился после встречи с Новаком Джоковичем.

Две недели назад Маттео слабо выступил в Индиан-Уэллсе. Уже в третьем круге он проиграл американцу Тейлору Фрицу.

В Вене первым соперником Берреттини стал Алексей Попырин. В первом сете была борьба, все решилось только на тай-брейке, а во втором Маттео вовремя взял подачу соперника.

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Благодаря этой победе Берреттини квалифицировался на Итоговый турнир в Турине. Так что задачу-минимум на этом турнире он уже выполнил.

Прогноз и ставка

На Басилашвили в этом матче можно поставить за 3.15, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.38.

Пожалуй, здесь не так уж все и очевидно, несмотря на то, что ранее в этом сезоне итальянец обыгрывал теннисиста из Грузии на турнире в Риме.

Басилашвили показывает лучший теннис в карьере, поэтому ставить на победу Берреттини в этом матче опасно.

Ставка — Басилашвили выиграет хотя бы один сет за 1.82.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.40.