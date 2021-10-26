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    Сможет ли Фучович остановить Норри?

    Норри — Фучович. Прогноз (к. 2.36) и ставки на турнир в Вене 26 октября 2021 года

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    Кэмерон Норри
    Британец Кэмерон Норри сыграет против венгра Мартона Фучович в первом круге турнира в Вене. Матч пройдет 26 октября, начало — в 15:30 мск. Норри — Фучович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Норри

    Норри можно смело назвать главным открытием сезона. Прорыв британца просто впечатляет. В обновленном рейтинге он находится на 14 месте и при этом по-прежнему сохраняет шансы на участие в Итоговом турнире ATP.

    В середине октября Кэмерон сенсационно выиграл «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. И на данный момент это его главная победа в карьере.

    Норри, возможно, немного повезло из-за того, что по ходу турнира еще до полуфинала вылетели Даниил Медведев, Стефанос Циципас и Александр Зверев, но в любом случае, для него это громадный успех. В решающем матче британец одержал волевую победу над Николозом Басилашвили.

    В этом году Норри шесть раз доходил до финала. Кроме него, подобным может похвастаться только Новак Джокович.

    Фучович

    У Фучовича тем временем после четвертьфинала на Уимблдоне была серия очень неприятных результатов.

    На шести турнирах кряду, включая Открытый чемпионат США, Мартом выиграл только один матч. Венгр смог пройти один раунд в Уинстон-Сейлеме, тогда как в остальных случаях вылетал после стартового матча.

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    Небольшого прогресса Фучович добился на прошлой неделе, дойдя до четвертьфинала в Антверпене. При этом во втором раунде он обыграл Роберто Баутисту-Агута. Но потом было поражение от Ллойда Харриса.

    Прогноз и ставка

    На Норри в этом матче можно поставить за 1.53, победу Фучовича букмекеры предлагают за 2.57.

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    Скорее всего, британец продлит свою победную серию, но при этом есть подозрение, что Мартон заставит соперника задержаться на корте.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.36. Фучович все-таки довольно упертый игрок, с характером, поэтому Норри не стоит рассчитывать на легкую победу.

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    Норри — Фучович: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 26.10.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Фучович остановить Норри?
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