Британец Кэмерон Норри сыграет против венгра Мартона Фучович в первом круге турнира в Вене. Матч пройдет 26 октября, начало — в 15:30 мск. Норри — Фучович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Норри

Норри можно смело назвать главным открытием сезона. Прорыв британца просто впечатляет. В обновленном рейтинге он находится на 14 месте и при этом по-прежнему сохраняет шансы на участие в Итоговом турнире ATP.

В середине октября Кэмерон сенсационно выиграл «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. И на данный момент это его главная победа в карьере.

Норри, возможно, немного повезло из-за того, что по ходу турнира еще до полуфинала вылетели Даниил Медведев, Стефанос Циципас и Александр Зверев, но в любом случае, для него это громадный успех. В решающем матче британец одержал волевую победу над Николозом Басилашвили.

В этом году Норри шесть раз доходил до финала. Кроме него, подобным может похвастаться только Новак Джокович.

Фучович

У Фучовича тем временем после четвертьфинала на Уимблдоне была серия очень неприятных результатов.

На шести турнирах кряду, включая Открытый чемпионат США, Мартом выиграл только один матч. Венгр смог пройти один раунд в Уинстон-Сейлеме, тогда как в остальных случаях вылетал после стартового матча.

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Небольшого прогресса Фучович добился на прошлой неделе, дойдя до четвертьфинала в Антверпене. При этом во втором раунде он обыграл Роберто Баутисту-Агута. Но потом было поражение от Ллойда Харриса.

Прогноз и ставка

На Норри в этом матче можно поставить за 1.53, победу Фучовича букмекеры предлагают за 2.57.

Скорее всего, британец продлит свою победную серию, но при этом есть подозрение, что Мартон заставит соперника задержаться на корте.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.36. Фучович все-таки довольно упертый игрок, с характером, поэтому Норри не стоит рассчитывать на легкую победу.