Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против француза Адриана Маннарино в первом круге Кубка Кремля. Матч пройдет 19 октября в Москве, начало — в 11:00 мск. Сафиуллин — Маннарино: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сафиуллин

Сафиуллин попал в число тех, кто получил на Кубке Кремля wild card. По-другому сразу же оказаться в основной сетке у него не было вариантов. В рейтинге Роман пока что всего лишь 160-й.

В начале октября Сафиуллин неудачно выступил на «челленджере» во Франции, проиграв уже в первом круге словаку Норберту Гомбошу.

Главным же осенним достижением российского теннисиста пока что остается выход в четвертьфинал «челленджера» в Ренне. Во втором круге он обыграл бывшую первую ракетку мира Энди Маррея, после чего уступил в напряженном матче Ришару Гаске.

Кроме того, ранее в этом сезоне Сафиуллин смог преодолеть квалификацию и выиграть по одному матчу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии и Ролан Гаррос.

Маннарино

Тем временем Маннарино после травмы, полученной еще на Уимблдоне, провел лишь четыре матча.

На Открытом чемпионате США французский теннисист неожиданно прошел первый круг, но потом проиграл греку Стефаносу Циципасу.

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А на турнирах в Софии и Индиан-Уэллсе Маннарино вылетел стартового раунда.

Маннарино дважды доходил на Кубке Кремля до финала — в 2018 и 2019 году.

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят фаворита в этом матче. И на Сафиуллина, и на Маннарино можно поставить за 1.92.

Француз находится в непонятной форме, за последние три месяца у него почти не было игровой практики. И Сафиуллин вполне может этим воспользоваться.

Ставка — победа Сафиуллина за 1.92.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Маннарино меньше 12,5 за 1.88.