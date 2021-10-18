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    Сможет ли Цуренко обыграть молодую китаянку?

    Чжэн Циньвэнь — Цуренко. Прогноз (к. 1.88) и ставки на Кубок Кремля 18 октября 2021 года

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    Леся Цуренко
    Украинка Леся Цуренко сыграет против китаянки Чжэн Циньвэнь в первом круге Кубка Кремля. Матч пройдет 18 октября в Москве, начало — в 16:00 мск. Чжэн Циньвэнь — Цуренко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Чжэн Циньвэнь

    Чжэн попала в основную сетку через квалификацию. В отборе китаянка уверенно обыграла сначала россиянку Анастасию Гасанову, а потом румынку Ирину Бару.

    И как ни странно, это были первые матчи Чжэн за последние три месяца. Она не выходила на корт с конца июля, когда дошла до второго круга на турнире в Палермо.

    Кроме того, летом 19-летняя китаянка успешно провела несколько турниров на уровне ITF. На одном из них она даже взял титул.

    Цуренко

    Цуренко тоже пришлось участвовать в квалификации. Сначала украинка обыграла Ребекку Шрамкову, а потом разгромила Анну-Лену Фридзам.

    В конце августа Леся не смогла пробиться в основную сетку Открытого чемпионата США. Во втором раунде отбора ее остановила Каролина Шмидлова.

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    Зато в сентябре Цуренко прошла квалификацию сразу на двух турнирах — в Люксембурге и Нур-Султане. Правда, в основной сетке она выиграла только один матч — у Виталии Дьяченко в Нур-Султане. Россиянка не смогла доиграть встречу из-за повреждения. И это, к слову, был первый случай в текущем сезоне, когда Цуренко преодолела стартовый раунд.

    Прогноз и ставка

    На Чжэн в этом матче можно поставить за 1.88, победу Цуренко букмекеры предлагают за 1.96.

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    Скорее всего, молодая китаянка справится с украинской теннисисткой, которая уже и так прыгнула выше головы, попав в основную сетку.

    Ставка — победа Чжэн за 1.88.

    Возможно, Чжэн хватит даже двух сетов. Цуренко уже давным-давно не играет на том уровне, когда она была в рейтинге рядом с топ-20.

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    Чжэн Циньвэнь — Цуренко: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 18.10.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Цуренко обыграть молодую китаянку?
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