Чжэн Циньвэнь
Чжэн попала в основную сетку через квалификацию. В отборе китаянка уверенно обыграла сначала россиянку Анастасию Гасанову, а потом румынку Ирину Бару.
И как ни странно, это были первые матчи Чжэн за последние три месяца. Она не выходила на корт с конца июля, когда дошла до второго круга на турнире в Палермо.
Кроме того, летом 19-летняя китаянка успешно провела несколько турниров на уровне ITF. На одном из них она даже взял титул.
Цуренко
Цуренко тоже пришлось участвовать в квалификации. Сначала украинка обыграла Ребекку Шрамкову, а потом разгромила Анну-Лену Фридзам.
В конце августа Леся не смогла пробиться в основную сетку Открытого чемпионата США. Во втором раунде отбора ее остановила Каролина Шмидлова.
Зато в сентябре Цуренко прошла квалификацию сразу на двух турнирах — в Люксембурге и Нур-Султане. Правда, в основной сетке она выиграла только один матч — у Виталии Дьяченко в Нур-Султане. Россиянка не смогла доиграть встречу из-за повреждения. И это, к слову, был первый случай в текущем сезоне, когда Цуренко преодолела стартовый раунд.
Прогноз и ставка
На Чжэн в этом матче можно поставить за 1.88, победу Цуренко букмекеры предлагают за 1.96.
Скорее всего, молодая китаянка справится с украинской теннисисткой, которая уже и так прыгнула выше головы, попав в основную сетку.
Ставка — победа Чжэн за 1.88.
Возможно, Чжэн хватит даже двух сетов. Цуренко уже давным-давно не играет на том уровне, когда она была в рейтинге рядом с топ-20.