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    Сможет ли Медведев разгромить Краиновича?

    Медведев — Краинович. Прогноз (к. 1.82) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе 11 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Краинович
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против серба Филипа Краиновича в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 11 октября, начало — в 21:00 мск. Медведев — Краинович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Медведев

    Медведев стартовал с уверенной победы над Маккензи Макдональдом. Как и ожидалось, россиянину оказалось достаточно двух сетов.

    Основная борьба была в первом сете, американец смог взять четыре гейма, а вот во второй соперник практически не сопротивлялся.

    Медведев подтвердил, что находится в отличной физической форме. За весь матч у Макдональда не было ни одного брейк-пойнта.

    Интересно, что Медведев еще ни разу в карьере не проходил в Индиан-Уэллсе третий круг.

    Краинович

    Краинович тоже попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго круга.

    Но его матч получился не таким простым. Филип с трудом выиграл у Маркоса Хирона. Несмотря на победу в двух сетах, даже по счету — 7:6, 7:5 — можно заметить, что было тяжело.

    За неделю до этого Краинович дошел до полуфинала на турнире в Софие. В матче за путевку в финал сербский теннисист уступил Яннику Синнеру.

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    Перед этим же у Краиновича была серия из четырех поражений, в том числе в первом круге US Open. В Нью-Йорке он неожиданно проиграл аргентинцу Гидо Пелье.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры, как обычно, не сомневаются в уверенной победе Медведева. На Краиновича можно поставить за 10.75.

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    Два года назад Даниил без шансов уступил Филипу как раз в Индиан-Уэллсе. В начале этого сезона россиянин взял реванш, обыграв серба на Australian Open, но это был очень нервный матч. Медведев вел 2-0 по сетам, но потом неожиданно отдал две партии. К счастью, на решающий сет у соперника уже просто не осталось сил.

    Сейчас же нет никаких сомнений в уверенной победе российского теннисиста, который играет просто на каком-то космическом уровне.

    Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-5,5) за 1.82.

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    Медведев — Краинович: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 11.10.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Медведев разгромить Краиновича?
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