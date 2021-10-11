Россиянин Даниил Медведев сыграет против серба Филипа Краиновича в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 11 октября, начало — в 21:00 мск. Медведев — Краинович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Медведев

Медведев стартовал с уверенной победы над Маккензи Макдональдом. Как и ожидалось, россиянину оказалось достаточно двух сетов.

Основная борьба была в первом сете, американец смог взять четыре гейма, а вот во второй соперник практически не сопротивлялся.

Медведев подтвердил, что находится в отличной физической форме. За весь матч у Макдональда не было ни одного брейк-пойнта.

Интересно, что Медведев еще ни разу в карьере не проходил в Индиан-Уэллсе третий круг.

Краинович

Краинович тоже попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго круга.

Но его матч получился не таким простым. Филип с трудом выиграл у Маркоса Хирона. Несмотря на победу в двух сетах, даже по счету — 7:6, 7:5 — можно заметить, что было тяжело.

За неделю до этого Краинович дошел до полуфинала на турнире в Софие. В матче за путевку в финал сербский теннисист уступил Яннику Синнеру.

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Перед этим же у Краиновича была серия из четырех поражений, в том числе в первом круге US Open. В Нью-Йорке он неожиданно проиграл аргентинцу Гидо Пелье.

Прогноз и ставка

Букмекеры, как обычно, не сомневаются в уверенной победе Медведева. На Краиновича можно поставить за 10.75.

Два года назад Даниил без шансов уступил Филипу как раз в Индиан-Уэллсе. В начале этого сезона россиянин взял реванш, обыграв серба на Australian Open, но это был очень нервный матч. Медведев вел 2-0 по сетам, но потом неожиданно отдал две партии. К счастью, на решающий сет у соперника уже просто не осталось сил.

Сейчас же нет никаких сомнений в уверенной победе российского теннисиста, который играет просто на каком-то космическом уровне.

Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-5,5) за 1.82.