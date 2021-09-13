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    Ястремская снова вылетит после первого круга?

    Ястремская — Паолини. Прогноз (к. 2.60) и ставки на турнир в Портороже 13 сентября 2021 года

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    Даяна Ястремская
    Украинка Даяна Ястремская сыграет против итальянки Ясмин Паолини в первом круге турнира в словенском Портороже. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 12:00 мск. Ястремская — Паолини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ястремская

    Ястремская удачно провела первый после отстранения турнир, но дальше началась полоса неудач. Украинка играет крайне нестабильно.

    Еще в начале июля она дошла до полуфинала в Гамбурге, после чего провалила ряд турниров.

    За последние полтора месяца Даяна выиграла только один матч. В Цинциннати она стартовала с победы над Кэти Макналли, после чего проиграла Барборе Крейчиковой.

    На Олимпиаде в Токио, в Сан-Хосе, Монреале и на US Open Ястремская вылетела после первого круга.

    Паолини

    Паолини тем временем смогла выиграть один матч на Открытом чемпионата США. В первом раунде она обыграла Ярославу Шведову. Остановить Викторию Азаренко не получилось, но матч при этом получился напряженным.

    В Цинциннати Ясмин прошла квалификацию, но в основной сетке проиграла уже в первом круге Веронике Кудерметовой.

    Паолини тоже ездила на Олимпиаду, но, как и Ястремская, тоже не выиграла там ни одного матча.

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    Главным успехом Паолини в текущем сезоне пока что остается победа на грунтовом турнире в хорватском Боле.

    Прогноз и ставка

    На Ястремскую в этом матче можно поставить за 1.45, победу Паолини букмекеры предлагают за 2.84.

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    Украинке, пожалуй, можно отдать статус фаворита, но ставить на нее опасно. Даяна зачастую играет очень нервно, допускает очень много ошибок на своей подаче. У Паолини будет шанс взять как минимум один сет.

    Ставка — Паолини выиграет хотя бы один сет за 1.75.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.60.

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    Ястремская — Паолини: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 13.09.2021. Прогнозы на теннис. Ястремская снова вылетит после первого круга?
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