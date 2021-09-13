Украинка Даяна Ястремская сыграет против итальянки Ясмин Паолини в первом круге турнира в словенском Портороже. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 12:00 мск. Ястремская — Паолини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ястремская

Ястремская удачно провела первый после отстранения турнир, но дальше началась полоса неудач. Украинка играет крайне нестабильно.

Еще в начале июля она дошла до полуфинала в Гамбурге, после чего провалила ряд турниров.

За последние полтора месяца Даяна выиграла только один матч. В Цинциннати она стартовала с победы над Кэти Макналли, после чего проиграла Барборе Крейчиковой.

На Олимпиаде в Токио, в Сан-Хосе, Монреале и на US Open Ястремская вылетела после первого круга.

Паолини

Паолини тем временем смогла выиграть один матч на Открытом чемпионата США. В первом раунде она обыграла Ярославу Шведову. Остановить Викторию Азаренко не получилось, но матч при этом получился напряженным.

В Цинциннати Ясмин прошла квалификацию, но в основной сетке проиграла уже в первом круге Веронике Кудерметовой.

Паолини тоже ездила на Олимпиаду, но, как и Ястремская, тоже не выиграла там ни одного матча.

Все прогнозы на теннис

Главным успехом Паолини в текущем сезоне пока что остается победа на грунтовом турнире в хорватском Боле.

Прогноз и ставка

На Ястремскую в этом матче можно поставить за 1.45, победу Паолини букмекеры предлагают за 2.84.

Украинке, пожалуй, можно отдать статус фаворита, но ставить на нее опасно. Даяна зачастую играет очень нервно, допускает очень много ошибок на своей подаче. У Паолини будет шанс взять как минимум один сет.

Ставка — Паолини выиграет хотя бы один сет за 1.75.

Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.60.