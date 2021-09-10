Белоруска Арина Соболенко сыграет против канадской теннисистки Лейлы Фернандес в полуфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет в Нью-Йорке 10 сентября, начало — в 02:00 мск. Фернандес — Соболенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фернандес

Фернандес — одна из тех, кто стал открытием текущего турнира. О ней, безусловно, слышали и до этого, но вряд ли кто-то мог подумать, что канадка пройдет так далеко.

Лейла стала самой молодой теннисисткой, обыгравшей на одном турнире «Большого шлема» сразу двух соперниц из топ-5, после Серены Уильямс на US Open-1999.

В третьем круге Фернандес обыграла Наоми Осаку, а в четвертьфинале — Элину Свитолину.

Матч против украинки в третьем сете напоминал настоящий триллер. Опытная Свитолина допустила ключевую ошибку при счете 5:5 на тай-брейке. Надо признать, что в некоторых моментах Фернандес играла просто невероятно, Элина надолго запомнит ее пушечный форхенд.

Интересно, что Фернандес на этом турнире выиграла все четыре партии, которые завершились тай-брейком.

Соболенко

Тем временем Соболенко второй раз в карьере вышла в полуфинал на «Большом шлеме». В начале июля она остановилась в шаге от решающего матча на Уимблдоне.

Арина в пяти предыдущих матчах отдала только один сет. В первом круге белоруска проиграла Нине Стоянович партию на тай-брейке, после чего, правда, взяла решающую со счетом 6:0.

После этого были уверенные победы над Тамарой Зиданшек, Даниэль Коллинс, Элизой Мертенс и Барборой Крейчиковой.

Тут и рассказывать, в принципе, не о чем, Соболенко сделала то, чего от нее и ждали.

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Кроме того, что сразу же после победы над Крейчиковой в полуфинале Соболенко отправилась тренироваться. Как оказалось, тренер остался очень недоволен ее игрой. « Команда сегодня была недовольна моим уровнем. Нет, я действительно плохо двигалась, и мне нужно было еще поработать, чтобы прочувствовать ноги, прочувствовать движение, корт», — отметила вторая ракетка мира.

Прогноз и ставка

На Фернандес в этом матче можно поставить за 3.68, победу Фернандес букмекеры предлагают за 1.37.

После того, что сделала 19-летняя теннисистка из Канады в предыдущих матчах, начинаешь задумываться о том, что теперь она может остановить и Соболенко. На этом турнире уже ничего не удивляет.

Но мы все-таки склоняемся к тому, что Арина покажет свой уровень.

Ставка — победа Соболенко в двух сетах за 1.89.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Фернандес меньше 9,5 за 1.95.