Серб Новак Джокович сыграет против голландца Таллона Грикспора во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 2 сентября в Нью-Йорке, начало — в 19:00 мск. Джокович — Грикспор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

Джокович, как и на Уимблдоне, в первом круге встречался с молодым теннисистом, но все равно не смог выиграть в трех сетах.

Новак неожиданно отдал один сет Хольгеру Руне. Во второй партии 18-летний датчанин переиграл первую ракетку мира на тай-брейке.

Но есть ощущение, что Джокович просто заигрывал со зрителями, которые активно скандировали фамилию соперника. Казалось бы, вот она интрига, но это была лишь иллюзия.

Первый сет серб забрал со счетом 6:1, третий 6:2, а четвертый 6:1. Разминка перед следующим матчем удалась.

Грикспор

Тем временем Грикспор впервые в карьере попал в основную сетку US Open. Ранее голландец дважды проигрывал в квалификации.

В стартовом раунде Таллон одержал победу над Яном-Леннардом Штруффом. Неожиданный результат, все-таки опытный немец был явным фаворитом.

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Ранее в этом сезоне Грикспор выиграл на уровне основной сетки ATP лишь четыре матча.

Прогноз и ставка

На победу Грикспора, если вы вдруг верите в сенсацию, можно поставить за 23.00.

Но букмекеры уверены, что Джокович одержит уверенную победу. И скорее всего, на этот раз Новак обойдется без подарков для соперника.

Ставка — победа Джоковича с форой по геймам (-11,0) за 1.90.