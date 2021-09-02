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    Джокович снова не сможет выиграть в трех сетах?

    Джокович — Грикспор. Прогноз (к. 1.90) и ставки на US Open 2 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Грикспор
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против голландца Таллона Грикспора во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 2 сентября в Нью-Йорке, начало — в 19:00 мск. Джокович — Грикспор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джокович

    Джокович, как и на Уимблдоне, в первом круге встречался с молодым теннисистом, но все равно не смог выиграть в трех сетах.

    Новак неожиданно отдал один сет Хольгеру Руне. Во второй партии 18-летний датчанин переиграл первую ракетку мира на тай-брейке.

    Но есть ощущение, что Джокович просто заигрывал со зрителями, которые активно скандировали фамилию соперника. Казалось бы, вот она интрига, но это была лишь иллюзия.

    Первый сет серб забрал со счетом 6:1, третий 6:2, а четвертый 6:1. Разминка перед следующим матчем удалась.

    Грикспор

    Тем временем Грикспор впервые в карьере попал в основную сетку US Open. Ранее голландец дважды проигрывал в квалификации.

    В стартовом раунде Таллон одержал победу над Яном-Леннардом Штруффом. Неожиданный результат, все-таки опытный немец был явным фаворитом.

    Все прогнозы на US Open

    Ранее в этом сезоне Грикспор выиграл на уровне основной сетки ATP лишь четыре матча.

    Прогноз и ставка

    На победу Грикспора, если вы вдруг верите в сенсацию, можно поставить за 23.00.

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    Но букмекеры уверены, что Джокович одержит уверенную победу. И скорее всего, на этот раз Новак обойдется без подарков для соперника.

    Ставка — победа Джоковича с форой по геймам (-11,0) за 1.90.

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    Джокович — Грикспор: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 02.09.2021. Прогнозы на теннис. Джокович снова не сможет выиграть в трех сетах?
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