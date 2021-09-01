Россиянин Андрей Рублев сыграет против испанца Педро Мартинеса во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 1 сентября в Нью-Йорке, начало — в 18:00 мск. Рублев — Мартинес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рублев

Рублев в первом круге одержал победу над Иво Карловичем. После матча россиянин признался, что побаивался 42-летнего хорвата, игра которого полностью строится на мощнейшей первой подаче.

И переживал Андрей неспроста, ранее в этом сезоне он уже дважды проигрывал американскому гиганту Джону Изнеру.

«Был страх, что я не контролирую ситуацию, закрадывались мысли, что могу проиграть тай-брейки. Но слава богу, с самого начала все пошло в мою сторону. Когда я сразу его брейканул, то почувствовал спокойствие и уверенность. Все пошло», — отметил Рублев.

Для победы над Карловичем в итоге хватило трех сетов — 6:3, 7:6, 6:3. За весь матч у Рублева было лишь два брейк-пойнта, но ему удалось их реализовать.

Мартинес

Тем временем у Мартинеса в стартовом раунде был сумасшедший матч против Джеймса Дакворта.

Испанский теннисист проиграл два первых сета, был на грани поражения в третьем, но в итоге сделал впечатляющий камбэк — 4:6, 4:6. 7:6, 6:2, 6:2.

Но сил, разумеется, было оставлено немало. Игра продолжалась четыре часа.

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Любопытно, что Мартинес играет на харде всего лишь четвертый раз в текущем сезоне. При этом на Australian Open ему удалось дойти до третьего круга. Как правило, Педро отдает предпочтение турнирам на грунте.

Прогноз и ставка

Букмекеры снова уверены, что Рублев спокойно выйдет в следующий ранд. На победу Мартинеса можно поставить за 13.75, а на россиянина — всего лишь за 1.032.

В предстоящем матче Андрею действительно должно быть полегче. У Мартинеса нет такой опасной и стабильной первой подачи, как у Карловича или Изнера. И против таких соперников у Рублева чаще всего нет проблем.

Ставка — победа Рублева с форой по геймам (-8,5) за 1.80. У российского теннисиста будет достаточно возможностей выигрывать геймы не только на своей подаче, но и на приеме.