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    Сможет ли Кудерметова пройти первый круг на US Open?

    Кырстя — Кудерметова. Прогноз (к. 2.54) и ставки на US Open 31 августа 2021 года

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    Прогноз и ставки на Кырстя — Кудерметова
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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова встретится с румынкой Сораной Кырстей в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 31 августа, начало — в 22:00 мск. Кырстя — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кырстя

    Кырстя не очень удачно выступила на недавних турнирах в Северной Америке, но в целом она неплохо проводит текущий сезон.

    Весной Сорана выиграла титул в Стамбуле и дошла до финала в Страсбурге, а в начале июня добралась до четвертого круга на Ролан Гаррос.

    Кроме того, можно вспомнить вполне успешное выступление на Открытом чемпионате Австралии. В третьем раунде румынская теннисистка уступила Маркете Вондроушовой, но перед этим была победа над Петрой Квитовой.

    Перед US Open Кырстя не смогла пройти первый круг в Цинциннати и Чикаго, но вряд ли стоит делать акцент именно на этих результатах.

    Кудерметова

    Тем временем Кудерметова после Олимпиады в Токио, где она едва не выиграла бронзовую медаль в парном разряде и вылетела после стартового круга в «одиночке», успела провести два турнира.

    В Монреале Вероника одержала волевую победу над Юлией Путинцевой, но потом проиграла Марии Саккари.

    На турнире в Цинциннати россиянка снова вылетела после второго раунда. На этот раз ее остановила Петра Квитова.

    Все прогнозы на US Open

    Весной Кудерметова играла заметно лучше, это очевидно. Летом она ни разу не выигрывала хотя бы два матча в рамках одного турнира.

    Прогноз и ставка

    На Кырстю в этом матче можно поставить за 3.00, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.41.

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    Вероника в последнее время выглядела далеко не так убедительно, как в первой половине сезона. Поэтому от ставки на исход, скорее всего, лучше воздержаться. У Кырсти в этом году тоже было достаточно матчей, в которых она показала, что может обыграть кого угодно.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.54.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Кырсти больше 10,5 за 1.89.

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    Кырстя — Кудерметова: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 31.08.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Кудерметова пройти первый круг на US Open?
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