Синнер
Синнеру всего лишь 19 лет, и просто глупо требовать от него уже сейчас выдающих результатов на каждом турнире. И все же в некоторых матчах Янник откровенно разочаровал.
На недавнем турнире в Лионе Синнер в четвертьфинале проиграл 117-й ракетке мира Артюру Риндеркнеху. Перед этим, правда, он провел сумасшедший матч против Аслана Карацева. Уступив в первом сете 0:6, итальянец в итоге сделал камбэк.
Еще одной неожиданностью стало поражение Синнера от Алексея Попырина во втором круге на «Мастерсе» в Мадриде.
Лучшим же грунтовым результатом для Янника в этом сезоне пока что остается выход в полуфинал на турнире в Барселоне. В столице Каталонии итальянский теннисист обыграл Роберто Баутисту-Агута и Андрея Рублева, после чего уступил в двух сетах Стефаносу Циципасу.
В прошлом году Синнер на дебютном «Ролан Гаррос» дошел до четвертьфинала.
Эрбер
Тем временем Эрбер в этом году не очень удачно играет на грунте. На уровне основной сетки ATP ему удалось выиграть только два матча.
Француз прошел первый круг только в Барселоне и португальском Эшториле. Во втором случае 30-летний теннисист одержал победу над соотечественником Жилем Симоном.
В середине мая Эрбер уступил американцу Себастьяну Корде в первом раунде на турнире в Лионе, а перед этим проиграл испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине в стартовом круге на «Мастерсе» в Мадриде. Правда, в столице Испании Пьер-Юг прошел непростую квалификацию.
Свой лучший результат в этом году Эрбер показал на турнире в Марселе. В финале 83-я ракетка мира уступил Даниилу Медведеву, но при это в четвертьфинале он остановил Стефаноса Циципаса.
Прогноз и ставка
На Синнера в этом матче можно поставить за 1.18, победу Эрбера букмекеры предлагают за 5.25.
В прошлом году Янник разгромил француза на турнире в Кельне. И это еще один аргумент в его пользу.
И все же есть сомнения, что Янник выиграет в трех сетах. Одну партию Эрбер вполне способен взять. На грунте 19-летний итальянец пока не так хорош, как на харде.
Ставка — победа Синнера + тотал сетов больше 3,5 за 2.22.
Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Эрбера больше 15,0 за 1.91.