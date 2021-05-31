Итальянец Янник Синнер сыграет против француза Пьера-Юга Эрбера в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. Синнер — Эрбер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Синнер

Синнеру всего лишь 19 лет, и просто глупо требовать от него уже сейчас выдающих результатов на каждом турнире. И все же в некоторых матчах Янник откровенно разочаровал.

На недавнем турнире в Лионе Синнер в четвертьфинале проиграл 117-й ракетке мира Артюру Риндеркнеху. Перед этим, правда, он провел сумасшедший матч против Аслана Карацева. Уступив в первом сете 0:6, итальянец в итоге сделал камбэк.

Еще одной неожиданностью стало поражение Синнера от Алексея Попырина во втором круге на «Мастерсе» в Мадриде.

Лучшим же грунтовым результатом для Янника в этом сезоне пока что остается выход в полуфинал на турнире в Барселоне. В столице Каталонии итальянский теннисист обыграл Роберто Баутисту-Агута и Андрея Рублева, после чего уступил в двух сетах Стефаносу Циципасу.

В прошлом году Синнер на дебютном «Ролан Гаррос» дошел до четвертьфинала.

Эрбер

Тем временем Эрбер в этом году не очень удачно играет на грунте. На уровне основной сетки ATP ему удалось выиграть только два матча.

Француз прошел первый круг только в Барселоне и португальском Эшториле. Во втором случае 30-летний теннисист одержал победу над соотечественником Жилем Симоном.

В середине мая Эрбер уступил американцу Себастьяну Корде в первом раунде на турнире в Лионе, а перед этим проиграл испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине в стартовом круге на «Мастерсе» в Мадриде. Правда, в столице Испании Пьер-Юг прошел непростую квалификацию.

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Свой лучший результат в этом году Эрбер показал на турнире в Марселе. В финале 83-я ракетка мира уступил Даниилу Медведеву, но при это в четвертьфинале он остановил Стефаноса Циципаса.

Прогноз и ставка

На Синнера в этом матче можно поставить за 1.18, победу Эрбера букмекеры предлагают за 5.25.

В прошлом году Янник разгромил француза на турнире в Кельне. И это еще один аргумент в его пользу.

И все же есть сомнения, что Янник выиграет в трех сетах. Одну партию Эрбер вполне способен взять. На грунте 19-летний итальянец пока не так хорош, как на харде.

Ставка — победа Синнера + тотал сетов больше 3,5 за 2.22.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Эрбера больше 15,0 за 1.91.