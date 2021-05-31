Касаткина
В отличие от первых месяцев сезона, которые Касаткина провела очень успешно, весной ее результаты не так впечатляют.
Ни на одном из грунтовых турниров Дарья не смогла пройти дальше второго круга. А в Мадриде россиянка и вовсе уступила уже в самом начале, оказавшись слабее американки Джессики Пегулы.
В Мадриде Касаткиной уже во втором круге пришлось играть против Арины Соболенко. В итоге встреча завершилась уверенной победой белоруски со счетом 6:3, 6:3.
В Стамбуле и Парме россиянка выиграла только по одному матчу. В первом случае дальше ее не пустила Марта Костюк, а во втором — Слоан Стивенс.
Дои
Дои перед Открытым чемпионатом Франции провела на грунте шесть турниров. И лишь на одном она смогла пройти первый круг. Еще в начале апреля японка выиграла матч против Ярославы Шведовой.
После этого Мисаки вылетала либо после первого круга, либо же проигрывала еще в квалификации, как это, например, было в Мадриде.
Очевидно, что на харде Дои играет заметно лучше. Хотя и на этом покрытии в текущем сезоне у нее не было больших успехов.
Прогноз и ставка
Букмекеры не сомневаются в победе Касаткиной, на которую можно поставить за 1.19. Победу Дои предлагают за 5.05.
Дарья все-таки должна воспользоваться тем, что ее сопернице максимально некомфортно играть на грунте. 30-летняя японка ранее лишь однажды смогла выйти на «Ролан Гаррос» во второй круг.
Ставка — победа Касаткиной в двух сетах за 1.59.
И еще один вариант — ставка на тотал выигранных геймов Дои меньше 7,5 за 1.89.