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    Касаткина легко обыграет Дои на «Ролан Гаррос»?

    Касаткина — Дои. Прогноз (к. 1.89) и ставки на «Ролан Гаррос» 31 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Касаткина — Дои
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против японки Мисаки Дои в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 31 мая в Париже, начало — в 12:00 мск. Касаткина — Дои: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Касаткина

    В отличие от первых месяцев сезона, которые Касаткина провела очень успешно, весной ее результаты не так впечатляют.

    Ни на одном из грунтовых турниров Дарья не смогла пройти дальше второго круга. А в Мадриде россиянка и вовсе уступила уже в самом начале, оказавшись слабее американки Джессики Пегулы.

    В Мадриде Касаткиной уже во втором круге пришлось играть против Арины Соболенко. В итоге встреча завершилась уверенной победой белоруски со счетом 6:3, 6:3.

    В Стамбуле и Парме россиянка выиграла только по одному матчу. В первом случае дальше ее не пустила Марта Костюк, а во втором — Слоан Стивенс.

    Дои

    Дои перед Открытым чемпионатом Франции провела на грунте шесть турниров. И лишь на одном она смогла пройти первый круг. Еще в начале апреля японка выиграла матч против Ярославы Шведовой.

    После этого Мисаки вылетала либо после первого круга, либо же проигрывала еще в квалификации, как это, например, было в Мадриде.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    Очевидно, что на харде Дои играет заметно лучше. Хотя и на этом покрытии в текущем сезоне у нее не было больших успехов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в победе Касаткиной, на которую можно поставить за 1.19. Победу Дои предлагают за 5.05.

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    Дарья все-таки должна воспользоваться тем, что ее сопернице максимально некомфортно играть на грунте. 30-летняя японка ранее лишь однажды смогла выйти на «Ролан Гаррос» во второй круг.

    Ставка — победа Касаткиной в двух сетах за 1.59.

    И еще один вариант — ставка на тотал выигранных геймов Дои меньше 7,5 за 1.89.

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