Серб Новак Джокович сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в третьем круге на «Мастерсе» в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 11:00 мск. Джокович — Давидович-Фокина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

Джокович в первом матче после турнира в Белграде выиграл у Тэйлора Фрица. Серб спокойно взял первый сет, а во втором все решилось на тай-брейке — 6:3, 7:6.

Игру на несколько часов останавливали из-за дождя, при этом какое-то время теннисисты продолжали оставаться на корте даже в такую погоду, из-за чего у Новака случился конфликт с судьей.

В апреле, как известно, Джокович неудачно выступил на «Мастерсе» в Монте-Карло, проиграв в третьем круге британцу Дэниэлу Эвансу.

В Белграде первая ракетка мира уступил в полуфинале россиянину Аслану Карацеву.

Давидович-Фокина

Давидович-Фокина сыграл в Риме уже четыре матча. Испанцу пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию. Во втором отборочном матче он с трудом выиграл у француза Корентена Муте.

А в первом круге Алехандро стартовал с победы над Григором Димитровым — 6:4, 7:6. Очередной очень сильный матч в исполнении 21-летнего теннисиста.

Во втором раунде Давидович-Фокина уверенно выиграл у Кэмерона Норри — 6:2, 6:3.

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Также не стоит забывать, что в апреле 48-я ракетка мира дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло.

Прогноз и ставка

На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.19, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 5.25.

В принципе, понятно, что Новак явный фаворит, но, судя по всему, испанский теннисист может заставить первую ракетку мира как минимум понервничать.

Ставка — тотал выигранных геймов Давидовича-Фокины больше 8,5 за 1.87.

Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов первого сета больше 9,5 за 2.05.