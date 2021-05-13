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    У Джоковича будут проблемы в матче с Давидовичем-Фокиной?

    Джокович — Давидович-Фокина. Прогноз (к. 1.87) и ставки на турнир в Риме 13 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Давидович-Фокина
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в третьем круге на «Мастерсе» в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 11:00 мск. Джокович — Давидович-Фокина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джокович

    Джокович в первом матче после турнира в Белграде выиграл у Тэйлора Фрица. Серб спокойно взял первый сет, а во втором все решилось на тай-брейке — 6:3, 7:6.

    Игру на несколько часов останавливали из-за дождя, при этом какое-то время теннисисты продолжали оставаться на корте даже в такую погоду, из-за чего у Новака случился конфликт с судьей.

    В апреле, как известно, Джокович неудачно выступил на «Мастерсе» в Монте-Карло, проиграв в третьем круге британцу Дэниэлу Эвансу.

    В Белграде первая ракетка мира уступил в полуфинале россиянину Аслану Карацеву.

    Давидович-Фокина

    Давидович-Фокина сыграл в Риме уже четыре матча. Испанцу пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию. Во втором отборочном матче он с трудом выиграл у француза Корентена Муте.

    А в первом круге Алехандро стартовал с победы над Григором Димитровым — 6:4, 7:6. Очередной очень сильный матч в исполнении 21-летнего теннисиста.

    Во втором раунде Давидович-Фокина уверенно выиграл у Кэмерона Норри — 6:2, 6:3.

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    Также не стоит забывать, что в апреле 48-я ракетка мира дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло.

    Прогноз и ставка

    На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.19, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 5.25.

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    В принципе, понятно, что Новак явный фаворит, но, судя по всему, испанский теннисист может заставить первую ракетку мира как минимум понервничать.

    Ставка — тотал выигранных геймов Давидовича-Фокины больше 8,5 за 1.87.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов первого сета больше 9,5 за 2.05.

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