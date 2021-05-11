Серб Новак Джокович сыграет против американца Тэйлора Фрица во втором круге на «Мастерсе» в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 14:00 мск. Джокович — Фриц: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

Джокович в конце апреля решил сделать небольшую паузу. Первая ракетка мира не выступил на «Мастерсе» в Мадриде.

Новак был не очень доволен своим физическим состоянием на домашнем турнире в Белграде. Там, как известно, он проиграл уже в полуфинале. Джокович в невероятном матче уступил Аслану Карацеву. Их встреча продолжалась три с половиной часа.

Кроме того, Новак провалил «Мастерс» в Монте-Карло. После неплохого матча с Янником Синнером его обыграл британец Дэниэл Эванс.

Турниры в Белграде и Монте-Карло пока что единственные, где сыграл Джокович после победы на Australian Open.

Фриц

Фриц перед Римом успел сыграть на трех грунтовых турнирах. И только на одном из них он выступил относительно удачно.

В Кальяри американец дошел до четвертьфинала. После побед над Андреем Мартином и Аляжем Бедене он уступил Лоренцо Сонего.

В Монте-Карло и Мадриде Фриц вылетел уже после первого круга.

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Но в Риме 31-й ракетке удалось преодолеть стартовый раунд. При этом Фриц выиграл у Дэниэла Эванса, который на удивление очень бодро проводит грунтовую часть сезона.

Прогноз и ставка

На Джоковича в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.15, а на победу Фрица — за 5.70.

У Джоковича был очень драматичный матч с Фрицем на Открытом чемпионате Австралии. Новак тогда получил травму мышц живота, с трудом передвигался по корту, но все равно каким-то образом умудрился выиграть, вытерпев пять сетов.

Сейчас, когда первая ракетка мира в порядке, у американца практически нет шансов на успех.

Ставка — победа Джоковича с форой по геймам (-5,5) за 2.12.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Фрица меньше 8,0 за 1.89.