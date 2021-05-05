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    Медведев проиграет в первом матче после коронавируса?

    Давидович-Фокина — Медведев. Прогноз (к. 2.30) и ставки на турнир в Мадриде 5 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Давидович-Фокина — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины во втором круге на турнире серии «Мастерс» в Мадриде. Матч пройдет 5 мая, начало — в 12:00 мск. Давидович-Фокина — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Давидович-Фокина

    В первом круге Давидович-Фокина провел тяжелейший матч против Пьера-Юга Эрбера. Испанец в итоге одержал волевую победу. При этом во всех трех сетах был тай-брейк. Нечасто такое встретишь.

    Успех Алехандро не удивил, он очень здорово проводит грунтовую часть сезона. Исключением стал лишь турнир в Барселоне, где 21-летний теннисист проиграл уже в первом круге.

    Зато на престижном «Мастерсе» в Монте-Карло Давидович-Фокина дошел до четвертьфинала, а на турнире в португальском Эшториле и вовсе до полуфинала.

    В общем, парень умеет играть на грунте. Как, в принципе, и любой испанец. Так что Медведеву достался не самый приятный соперник.

    Медведев

    Для Даниила это будет первый матч на грунте в нынешнем сезоне. Буквально за несколько дней до «Мастерса» в Монте-Карло он сдал положительный тест на коронавируса. И самое неприятное, что у него были симптомы сильной простуды.

    Но к счастью, сейчас Медведев уже в норме. Правда, он не скрывает, что не очень рад началу грунтового сезона. Дальше цитата: «Когда я перехожу с харда на грунт, меня вообще все бесит».

    Просто напомним, что человек, который входит в топ-3, еще ни разу в карьере не выигрывал матч на «Ролан Гаррос».

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    Хотя Медведев, когда хочет и не сильно нервничает, способен показывать классный теннис даже на грунте. Например, в 2019 году Даниил был в полуфинале в Монте-Карло и в финале в Барселоне.

    Прогноз и ставка

    На Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 2.30, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.65.

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    Честно говоря, есть сомнения, что Медведев сможет идеально провести первый матч после коронавируса. А по-другому у Давидовича-Фокины не выиграть.

    Скорее всего, Даниил проиграет. Во-первых, грунт, а во-вторых — физическое состояние российского теннисиста вызывает сомнения. Ну и соперник сейчас в полном порядке.

    Ставка — победа Давидовича-Фокины за 2.30.

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