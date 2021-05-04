Австриец Доминик Тим сыграет против американца Маркоса Хирона во втором круге на турнире серии «Мастерс» в Мадриде. Матч пройдет 4 мая, начало — в 20:00 мск. Тим — Хирон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Тим

Для Тима это будет первый матч за полтора месяца. Австрийцы пришлось пропустить ряд турниров из-за травмы колена.

Однако сейчас, по его же словам, он находится, возможно, в лучшей форме, чем 12 месяцев назад.

Несмотря на паузу, в Мадриде Тим ставит перед собой максимальную цель. И это, в принципе, не должно удивлять, зная, как он играет на грунте. В 2019 году Доминик дошел в Мадриде до полуфинала, а в 2017 и 2018-м — до финала.

Ну и самое главное — Тим дважды играл в финале «Ролан Гаррос». В идеальной форме именно он является главным конкурентом Рафы Надаля на грунтовом покрытии.

Хирон

Хирон начал путь в Мадриде с квалификации. Это были два тяжелейших матча: сначала американец с трудом прошел бразильца Тиаго Монтейро, а потом — японца Есихито Нисиоку, который не смог из-за травмы выйти на корт перед решающим сетом.

А в первом круге в основной сетке Хирон одержал победу над Пабло Андухаром. Еще один энергозатраный матч из трех сетов, в котором было два тай-брейке, а в решающем Маркос выиграл со счетом 7:5.

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В своем первом матче на грунте в этом году 27-летний теннисист проиграл французу Корентену Муте в первом раунде на турнире в португальском Эшториле.

Прогноз и ставка

На Тима в этом матче можно поставить за 1.15, победу Хирона букмекеры предлагают за 5.75.

Понятно, что двух мнений тут не может быть — на грунте у Хирона нет шансов против Тима. К тому же, австриец говорит, что находится в идеальной форме. А против такого Тима зачастую нет шансов даже у людей из топ-20.

Ставка — победа Тима с форой по геймам (-4,5) за 1.70.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Хирона меньше 8,0 за 1.95.