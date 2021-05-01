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    Ивашко выйдет в финал на турнире в Мюнхене?

    Ивашко — Штруфф. Прогноз (к. 2.33) и ставки на турнир в Мюнхене 1 мая 2021 года

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    Илья Ивашко
    Белорус Илья Ивашко сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в полуфинале на турнире в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 1 мая, начало — в 14:30 мск. Ивашко — Штруфф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ивашко

    Ивашко сполна оправдал наши ожидания. Белорус не просто достойно сыграл против Александра Зверева — он впервые в карьере одержал победу над соперником из топ-10.

    Илья проиграл первый, во втором Зверев подавал на матч, но в итоге эта история завершилась ярким камбэком 107-й ракетки мира — 6:7, 7:5, 6:3.

    Как ни крути, а это, пожалуй, один из лучших периодов в карьере Ивашко. В апреле, как известно, у него был классный матч против Рафы Надаля, и об этом действительно можно каждый раз напоминать. По одной простой причине: качественный теннис белоруса во встрече с «Грунтовым королем», как оказалось, не был случайностью.

    Также добавим, что в Мюнхене Ивашко прошел через квалификацию, после чего выиграл у Эмиля Руусувуори и Маккензи Макдональда.

    Штруфф

    Штруфф открыл грунтовый сезон в начале апреля в Кальяри. Там немец дошел до четвертьфинала, в котором уступил Николозу Басилашвили.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло 44-я ракетка мира проиграл в стартовом матче болгарину Григору Димитрову.

    А вот в Мюнхене Штруфф впервые в этом году выиграл больше двух матчей кряду. В первом раунде Ян-Леннард победил Андрея Мартина, после чего обыграл в трех сетах Доминика Кепфера и Филипа Краиновича.

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    Штруфф второй раз в карьере дошел в Мюнхене до полуфинала. В 2014 году он уступил он уступил на этой стадии Фабио Фоньини.

    Прогноз и ставка

    На Ивашко в этом матче можно поставить за 1.61, победу Штруффа букмекеры предлагают за 2.43.

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    Очень сложно удержаться от соблазна поставить на победу Ивашко, но, пожалуй, лучше этого не делать. У белоруса был очень энергозатраный матч против Зверева, в том числе в эмоциональном плане.

    И это может сказаться на его игре в ближайшем матче. Так часто бывает.

    Самым же логичным выбором будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.33.

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