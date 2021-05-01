Ивашко
Ивашко сполна оправдал наши ожидания. Белорус не просто достойно сыграл против Александра Зверева — он впервые в карьере одержал победу над соперником из топ-10.
Илья проиграл первый, во втором Зверев подавал на матч, но в итоге эта история завершилась ярким камбэком 107-й ракетки мира — 6:7, 7:5, 6:3.
Как ни крути, а это, пожалуй, один из лучших периодов в карьере Ивашко. В апреле, как известно, у него был классный матч против Рафы Надаля, и об этом действительно можно каждый раз напоминать. По одной простой причине: качественный теннис белоруса во встрече с «Грунтовым королем», как оказалось, не был случайностью.
Также добавим, что в Мюнхене Ивашко прошел через квалификацию, после чего выиграл у Эмиля Руусувуори и Маккензи Макдональда.
Штруфф
Штруфф открыл грунтовый сезон в начале апреля в Кальяри. Там немец дошел до четвертьфинала, в котором уступил Николозу Басилашвили.
На «Мастерсе» в Монте-Карло 44-я ракетка мира проиграл в стартовом матче болгарину Григору Димитрову.
А вот в Мюнхене Штруфф впервые в этом году выиграл больше двух матчей кряду. В первом раунде Ян-Леннард победил Андрея Мартина, после чего обыграл в трех сетах Доминика Кепфера и Филипа Краиновича.
Штруфф второй раз в карьере дошел в Мюнхене до полуфинала. В 2014 году он уступил он уступил на этой стадии Фабио Фоньини.
Прогноз и ставка
На Ивашко в этом матче можно поставить за 1.61, победу Штруффа букмекеры предлагают за 2.43.
Очень сложно удержаться от соблазна поставить на победу Ивашко, но, пожалуй, лучше этого не делать. У белоруса был очень энергозатраный матч против Зверева, в том числе в эмоциональном плане.
И это может сказаться на его игре в ближайшем матче. Так часто бывает.
Самым же логичным выбором будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.33.