Француз Жиль Симон сыграет против соотечественника Пьера-Юга Эрбера в в первом круге на турнире в португальском Эшториле. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 13:00 мск. Симон — Эрбер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Симон

Сезон для Симона складывается крайне неудачно. Похоже, все идет к завершению карьеры.

Ранее в этом году 36-летний француз в какой-то момент решил сделать паузу, сославшись при этом на свое психологическое состояние. Сложно сказать, что перерыв как-то помог ему.

В начале апреля Жиль успешно стартовал на турнире в Кальяри, одержав волевую победу над Стефано Травальей. Но после этого снова было поражение — на этот раз от Лоренцо Сонего.

Перед поездкой в Эшторил Симон выступил в Барселоне, где проиграл уже в первом матче. Бывшая шестая ракетка мира не справился с испанцем Пабло Андухаром.

Эрбер

Главным успехом Эрбера в текущем сезоне пока что остается выход в финал турнира в Монпелье. В решающем матче француз уступил Даниилу Медведеву. Но даже по счету (4:6, 7:6, 4:6) видно, что он достойно противостоял одному из лучших теннисистов мира.

После этого Эрбер выиграл один матч на «Мастерсе» в Монте-Карло. Во втором круге уступил Феликсу Оже-Альяссиму.

Грунтовую часть сезона Пьер-Юг начал с поражения в квалификации Мастерса« в Монте-Карло.

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В Барселоне Эрбер преодолел стартовый раунд, но уже в следующем матче проиграл Давиду Гоффену.

Прогноз и ставка

На Симона в этом матче букмекеры предлагают поставить за 2.24, а на победу Эрбера — за 1.68.

Ранее французы провели между собой три матча. Дважды выиграл Симон, еще один матч завершился в пользу Эрбера.

Это явно не тот матч, где надо ставить на исход. В этом плане полная непредсказуемость. Но зато очень вероятно, что теннисистам понадобится дополнительный сет. Особенно с учетом того, какие перепады зачастую случаются в игре Симона.

Ставка — тотал сетов в матче больше 2,5 за 2.31.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.90.