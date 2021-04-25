Россиянин Аслан Карацев сыграет против итальянца Маттео Берреттини в финале турнира в Белграде (Сербия). Матч пройдет 25 апреля, начало — в 18:00 мск. Карацев — Берреттини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Карацев

Это просто невероятно — сказка Аслана Карацева продолжается! И теперь в ней появилась отдельная, очень важная глава. В субботу россиянин, о котором до этого года мало кто слышал, обыграл Новака Джоковича — 7:5, 4:6, 6:4. В полуфинале. В Белграде, у Джоковича дома. Кто бы мог подумать, но Аслан снова показал невероятный теннис.

И если два месяца назад в Мельбурне Джокович легко справился с Карацевым, то на этот раз был абсолютно равный матч, который, к слову, продолжался три с половиной часа. И за это время российский теннисист отыграл 23 (!) брейк-пойнта.

После матча Карацев сравнил Новака со стеной, но у серба наверное была такая же мысль о сопернике.

Интересно, что в первом круге против Аляжа Бедене Карацев был на грани поражения, с трудом отыграл матчбол, а теперь он — в финале. Их матч с Джоковичем был одним из лучших в этом сезоне.

Песня про Аслана Карацева

Берреттини

Тем временем Берреттини тоже провел в полуфинале матч из трех сетов. Но на этом со сравнениями можно заканчивать. Потому что встреча итальянца с Таро Даниэлем и рядом не стоял с триллером, который устроили в субботу вечером Карацев и Джокович.

Маттео мог закрывать матч с японцем в двух сетах, но умудрился подарить сопернику шанс. Впрочем, в третьей партии Берреттини все сделал красиво — 6:0.

Кроме того, на этой неделе Берреттини выиграл у Марко Чеккинато и Филипа Краивновича.

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Грунтовый сезон Берреттини открыл на «Мастерсе» в Монте-Карло, где сразу же проиграл испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине. Это был его первый турнир после Australian Open, где он получил травму мышц живота.

Прогноз и ставка

На Карацева в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.75, на победу Берреттини — за 2.09.

На самом деле, не так уж и просто избавиться от соблазна поставить на Аслана после триумфального матча с Джоковичем. Это абсолютно логично.

Но один момент все же смущает. Успеет ли Карацев восстановиться после столь продолжительной игры? Времени не так уж и много, меньше суток.

Поэтому пойдем другим путем. Ставка — на тотал сетов больше 2,5 за 2.35.

Ну и надо не забывать, что Берреттини, как и большинство итальянцев, неплохо играет на грунте. Это еще один аргумент, почему ставить на победу Карацева опасно. Но решающим моментом будет физическое состояние российского теннисиста.