ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Максим ГлушенковНаказание за расточительность. Глушенков испортил день рождения «Динамо» Футболисты «Зенита»В шаге от титула. «Зенит» своим быстрым футболом раздавил «Ротор» Карим БенземаПримера. «Реал» потерял очки с «Бетисом», «Барселона» в гостях у «Вильярреала»
  • 20:55
    • «Локомотив» и «Тамбов» забили семь голов на двоих
  • 20:52
    • «Химки» вырвали гостевую победу у «Динамо»
  • 23:55
    • «Реал» не справился с «Бетисом»
  • 23:14
    • Перес: Клубы не могут выйти из Суперлиги. Некоторые из-за давления сказали, что выйдут
  • 21:58
    • Карацев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Белграде
  • 21:52
    • «Байер» переиграл «Айнтрахт» в Леверкузене
  • 21:30
    • Гол Вернера принес «Челси» победу над «Вест Хэмом»
    Все новости спорта

    Хватит ли Карацеву сил на финал с Берретини?

    Карацев — Берреттини. Прогноз (к. 2.35) и ставки на турнир в Белграде 25 апреля 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Маттео Берреттини
    Прогноз и ставки на Карацев — Берреттини
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против итальянца Маттео Берреттини в финале турнира в Белграде (Сербия). Матч пройдет 25 апреля, начало — в 18:00 мск. Карацев — Берреттини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Карацев

    Это просто невероятно — сказка Аслана Карацева продолжается! И теперь в ней появилась отдельная, очень важная глава. В субботу россиянин, о котором до этого года мало кто слышал, обыграл Новака Джоковича — 7:5, 4:6, 6:4. В полуфинале. В Белграде, у Джоковича дома. Кто бы мог подумать, но Аслан снова показал невероятный теннис.

    И если два месяца назад в Мельбурне Джокович легко справился с Карацевым, то на этот раз был абсолютно равный матч, который, к слову, продолжался три с половиной часа. И за это время российский теннисист отыграл 23 (!) брейк-пойнта.

    После матча Карацев сравнил Новака со стеной, но у серба наверное была такая же мысль о сопернике.

    Интересно, что в первом круге против Аляжа Бедене Карацев был на грани поражения, с трудом отыграл матчбол, а теперь он — в финале. Их матч с Джоковичем был одним из лучших в этом сезоне.

    Песня про Аслана Карацева

    Берреттини

    Тем временем Берреттини тоже провел в полуфинале матч из трех сетов. Но на этом со сравнениями можно заканчивать. Потому что встреча итальянца с Таро Даниэлем и рядом не стоял с триллером, который устроили в субботу вечером Карацев и Джокович.

    Маттео мог закрывать матч с японцем в двух сетах, но умудрился подарить сопернику шанс. Впрочем, в третьей партии Берреттини все сделал красиво — 6:0.

    Кроме того, на этой неделе Берреттини выиграл у Марко Чеккинато и Филипа Краивновича.

    Все прогнозы на теннис

    Грунтовый сезон Берреттини открыл на «Мастерсе» в Монте-Карло, где сразу же проиграл испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине. Это был его первый турнир после Australian Open, где он получил травму мышц живота.

    Прогноз и ставка

    На Карацева в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.75, на победу Берреттини — за 2.09.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    На самом деле, не так уж и просто избавиться от соблазна поставить на Аслана после триумфального матча с Джоковичем. Это абсолютно логично.

    Но один момент все же смущает. Успеет ли Карацев восстановиться после столь продолжительной игры? Времени не так уж и много, меньше суток.

    Поэтому пойдем другим путем. Ставка — на тотал сетов больше 2,5 за 2.35.

    Ну и надо не забывать, что Берреттини, как и большинство итальянцев, неплохо играет на грунте. Это еще один аргумент, почему ставить на победу Карацева опасно. Но решающим моментом будет физическое состояние российского теннисиста.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.84
  • Прогноз на матч Лос-Анжелес — Сиэтл Саундерс
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Детройт — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Виннипег — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Флорида — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Айлендерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Миннесота Юнайтед — Реал Солт-Лейк
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Филадельфия — Интер Майами
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Юта — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Уфа — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Барти — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  3.07
  • Прогноз на матч Уэска — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Аякс — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Ислочь — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 15:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Флорентино Перес
  • Мятеж миллионеров. Как Суперлига взорвала футбольный мир
    • 20:32 19/04/2021     «Спартак» — «Уфа»
  • Грустный праздник. В день рождения «Спартака» «Уфа» выбила его из чемпионской гонки
    • 03:08 19/04/2021     Неймар
  • Трансферный дайджест. 13-19 апреля
    • 19:58 19/04/2021
    Карацев — Берреттини: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 25.04.2021. Прогнозы на теннис. Хватит ли Карацеву сил на финал с Берретини?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры