Испанец Рафаэль Надаль сыграет против белоруса Ильи Ивашко во втором круге на турнире в Барселоне. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 12:00 мск. Надаль — Ивашко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Надаль

Надаль на прошлой неделе провалил «Мастерс» в Монте-Карло. «Грунтовый король» не смог дойти даже до полуфинала, а в его случае это действительно сравнимо с катастрофой.

Рафа очень уверенно стартовал, разгромив в первом матче Федерико Дельбониса. Потом была легкая победа над Григором Димитровым, но в четвертьфинале что-то пошло не так.

Надаль попал под шквал мощнейших ударов Андрея Рублева. Испанец, похоже, даже не понял, что произошло в первом сете, кое-как взял второй, но в решающей партии снова был бессилен перед невероятным теннисом россиянина.

Очень болезненное поражение для Рафы, но, с другой стороны, надо не забывать, что это был его первый турнир после Открытого чемпионата Австралии.

Надаль 11 раз выигрывал турнир в Барселоне.

Ивашко

Тем временем Ивашко пришлось начать в Барселоне с квалификации. Впрочем, белорус уверенно выиграл оба отборочных матча — сначала у Максима Кресси, а потом у Федерико Гайо.

В первом матче основной сетки у Ильи тоже не было проблем, своему сопернику голландцу Таллону Грикспуру он отдал лишь четыре гейма.

Все прогнозы на теннис

Кроме того, в начале апреля Ивашко неплохо выступил в Марбелье, где дошел до четвертьфинала. Во втором круге 27-летний теннисист одержал победу над испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Надаля всего лишь за 1.025, а на победу Ивашко — за 15.00.

Понятно, что будет разгром. Ивашко не повезло в том плане, что его ждет разгневанный Надаль. Всем ясно, что в Барселоне Рафа постарается доказать, что поражение от Рублева всего лишь обидное недоразумение.

Ставка — победа Надаля с форой по геймам (-7,5) за 2.13.

Еще один вариант — ставка тотал геймов первого сета меньше 8,5 за 1.78. Или тотал выигранных геймов Ивашко меньше 5,0 за 1.93.