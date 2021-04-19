Бразилец Тьяго Монтейро сыграет против испанца Хауме Муньяра в первом круге турнира в Барселоне. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 16:30 мск. Монтейро — Муньяр: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Монтейро

Монтейро еще в начале сезона дошел до полуфинала на одном из турниров в Мельбурне, а также преодолел стартовый раунд на Открытом чемпионата Австралии. Во втором круге бразилец проиграл Андрею Рублеву.

Для теннисиста, который не очень любит играть на харде, это очень приличный результат.

На грунт Монтейро перешел еще в конце февраля. Сначала Тьяго выиграл несколько матчей в Кордове, а потом одержал одну победу в Буэнос-Айресе.

На «Мастерсе» в Монте-Карло 77-я ракетка мира не попал в основную сетку, проиграв в первом раунде квалификации Жуану Соузе.

Муньяр

Тем временем Муньяр в этом сезоне играл исключительно на грунте, совершенно не отвлекаясь на хард.

Еще в января Хауме выиграл «челленджер» в Анталье. Несмотря на статус турнира, в финале испанец одержал победу над Лоренцо Музетти.

Потом Муньяр сыграл на втором кряду «челленджере» в Анталье, но на этот раз в решающем матче уступил Карлосу Табернеру.

Довольно успешным можно считать и выступление на турнире в Буэнос-Айресе. Попав в основную сетку через квалификацию, испанский теннисист в итоге дошел до четвертьфинала.

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На «Мастерсе» в Монте-Карло Муньяр не играл, зато перед этим он дошел до финала в Марбелье. Там его обыграл соотечественник Пабло Каррено-Буста, но в целом Хауме провел хороший матч.

Прогноз и ставка

На Монтейро букмекеры предлагают поставить за 3.84, а на победу Муньяра — за 1.28.

В прошлом году Тьяго уверенно выиграл у Хауме на турнире в Буэнос-Айресе, но сейчас в пользу испанца говорит тот факт, что он провел сильнейшую подготовку к основной части грунтового сезона.

Поэтому велика вероятность того, что Муньяр возьмет реванш. Но Монтейро вполне способен зацепить хотя бы один сет.

Ставка — победа Муньяра со счетом 2-1 по сетам за 3.78.