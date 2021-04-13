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    Карацев накажет Циципаса за неправильные прогнозы?

    Циципас — Карацев. Прогноз (к. 1.88) и ставки на на турнир в Монте-Карло 13 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Циципас — Карацев
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против грека Стефаноса Циципаса во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 15:00 мск. Циципас — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Циципаc

    Циципас, как и ожидалось, мощно начал сезон, но в последнее время пятая ракетка мира чаще говорил не о теннисе, а о том, как сложно жить в пандемию. «В самом начале я думал, что будет относительно просто и я не буду так мучиться. Но в итоге получились психологические страдания», — сказал Циципас перед началом «Мастерса» в Монте-Карло.

    По всей видимости, Стефаноса накрыла психологическая усталость. Во время «Мастерса» в Майами Циципас даже нарушил ковидный протокол, за что был оштрафован.

    Впрочем, с результатами у грека пока все в порядке. На Australian Open Циципас дошел до финала, потом был полуфинал в Роттердаме и финал в Акапулько.

    В Майми Циципас неожиданно проиграл в четвертьфинале будущему победителю турнира Хуберту Хуркачу. Все шло по плану, но в середине второго сета что-то сломалось.

    Карацев

    Несмотря на некоторые опасения, Карацев стартовал в Монте-Карло с уверенной победы над Лоренцо Музетти.

    К слову, Аслану повезло завершить свой матч в понедельник. Из-за дождя встреча с итальянцем была прервана почти на пять часов, и если бы россиянин проиграл второй сет, продолжать пришлось бы уже во вторник.

    Но Карацеву, к счастью, хватило для победы двух сетов. Уверенная игра Аслана на собственной подаче и мощные удары с форхэнда стали для Музетти серьезным препятствием. Ну и на приеме 27-летний россиянин на этот раз действовал гораздо лучше.

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    Для первого матча в сезоне на грунте Карацев сыграл почти идеально.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры склоняются к тому, что Циципас все же выиграет. На победу грека можно поставить за 1.42, а на Карацева — за 2.96.

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    Циципасу еще до начала турнира задали вопрос, с кем ему придется играть во втором круге. И Стефанос был уверенно, что Карацев проиграет Музетти. «Я бы поставил на Музетти. Он уже провел довольно много матчей на грунте. И с каждым матчем набирает все более хорошую форму», — рассуждал грек.

    Такие выводы должны раззадорить Карацева. Но не спешите ставить на Аслана, все-таки это Циципас, который одинаково комфортно чувствует себя что на харде, что на грунте.

    Но один сет Аслан вполне может «зацепить». Ранее в этом сезоне Карацев успешно играл с Янником Синнером, Андреем Рублевым, Феликсом Оже-Альяссимом, которые в хороший день могут запросто наказать Циципаса.

    Ставка — победа Карацева с форой по сетам (+1,5) за 1.69.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Карацева больше 11,5 за 1.88. Не исключено, что в предстоящем матче все решится только в третьем сете.

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    Циципас — Карацев: прогноз, ставка (1.69), статистика, коэффициенты матча 13.04.2021. Прогнозы на теннис. Карацев накажет Циципаса за неправильные прогнозы?
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