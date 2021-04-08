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    Кудерметова выйдет в четвертьфинал турнира в Чарлстоне?

    Нара — Кудерметова. Прогноз (к. 1.87) и ставки на турнир в Чарлстоне 8 апреля 2021 года

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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова встретится с японкой Куруми Нарой в третьем круге турнира в Чарлстоне (США). Матч пройдет 8 апреля, начало — в 18:00 мск. Нара — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Нара

    Нара не очень хорошо начала сезон, но на турнире в Чарлстоне напомнила, почему ранее занимала в рейтинге 32-е место.

    Японская теннисистка попала в основную сетку через квалификацию, уверенно выиграв у двух малоизвестных соперниц.

    В первом раунде Куруми одержала победу над американкой Франческой Ди Лоренцо, а после этого выиграла у еще одной представительницы США Уитни Осигве.

    Кудерметова

    Тем временем Кудерметова во втором раунде выиграла у Эммы Наварро. Но матч получился не таким простым, как ожидалось.

    Россиянка завершила встречу в двух партиях, но в каждой из них ее соперница взяла по четыре гейма.

    Все прогнозы на теннис

    В первом круге Кудерметова за 55 минут разгромила Дезире Кравчик — 6:1, 6:2.

    Прогноз и ставка

    На Нару букмекеры предлагают поставить за 4.15, а на победу Кудерметовой — за 1.25.

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    В этом матче, скорее всего, у Вероники снова не будет серьезных проблем. Японка сейчас не так опасна, как пару лет. К слову, в 2019 году Кудерметова выигрывала у Нары на турнире в Ухане.

    Ставка — победа Кудерметовой в двух сетах за 1.67.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Нары меньше 8,5 за 1.80.

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