Россиянка Вероника Кудерметова встретится с японкой Куруми Нарой в третьем круге турнира в Чарлстоне (США). Матч пройдет 8 апреля, начало — в 18:00 мск. Нара — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Нара

Нара не очень хорошо начала сезон, но на турнире в Чарлстоне напомнила, почему ранее занимала в рейтинге 32-е место.

Японская теннисистка попала в основную сетку через квалификацию, уверенно выиграв у двух малоизвестных соперниц.

В первом раунде Куруми одержала победу над американкой Франческой Ди Лоренцо, а после этого выиграла у еще одной представительницы США Уитни Осигве.

Кудерметова

Тем временем Кудерметова во втором раунде выиграла у Эммы Наварро. Но матч получился не таким простым, как ожидалось.

Россиянка завершила встречу в двух партиях, но в каждой из них ее соперница взяла по четыре гейма.

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В первом круге Кудерметова за 55 минут разгромила Дезире Кравчик — 6:1, 6:2.

Прогноз и ставка

На Нару букмекеры предлагают поставить за 4.15, а на победу Кудерметовой — за 1.25.

В этом матче, скорее всего, у Вероники снова не будет серьезных проблем. Японка сейчас не так опасна, как пару лет. К слову, в 2019 году Кудерметова выигрывала у Нары на турнире в Ухане.

Ставка — победа Кудерметовой в двух сетах за 1.67.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Нары меньше 8,5 за 1.80.