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    Медведев стартует в Майами с разгромной победы?

    Медведев — Лу Яньсюнь. Прогноз (к. 1.79) и ставки на турнир в Майами 26 марта 2021 года

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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против представителя Китайского Тайбэя в рамках второго круга на крупном турнире в Майами (США). Матч пройдет 26 марта, начало — в 21:00 мск. Медведев — Лу Яньсюнь: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Медведев

    В середине марта Медведев стал второй ракеткой мира. Это случилось сразу после победы российского теннисиста на турнире в Марселе.

    Подняться на вторую строчку рейтинга Даниил мог еще в начале месяца, если бы удачно выступил в Роттердаме. Но россиянин сенсационно проиграл уже в первом круге сербу Душану Лайовичу.

    По всей видимости, Медведев тогда банально не успел восстановиться после Открытого чемпионата Австралии. А в Мельбурне он дошел до финала, где, как известно, уступил Новаку Джоковичу.

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    Лучшим результатом Медведева в Майами пока что остается выход в четвертый круг в 2019 году.

    Лу Яньсюнь

    Тем временем Лу Яньсюнь после 2017 года провел из-за травм лишь несколько матчей.

    Например, в прошлом сезоне 37-летний теннисист сыграл по одному матчу на Australian Open и на турнире в Дубае — в обоих уступил.

    В 2019-м Лу вообще не выходил на корт, а в 2018-м провел три матча.

    В этом сезоне Лу провел один матч на одном из мельбурнских турниров перед Australian Open. На австралийском мэйджоре в первом раунде уступил американцу Райли Опелке.

    Но в Майами Лу Яньсюнь сенсационно стартовал с победы. Бывшая 33-я ракетка мира выиграл у Сэма Куэрри.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что Медведев легко выиграет в предстоящем матче. На победу россиянина можно поставить за 1,002, а на Лу Яньсюня — за 23.00.

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    Вряд ли в этом матче будет много борьбы. Возможно, в каких-то геймах Лу заставит соперника побегать, но не более того.

    Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-6,5) за 1.79.

    Также можно рассмотреть ставку на общий тотал геймов меньше 18,0 за 1.77.

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