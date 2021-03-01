Россиянин Карен Хачанов сыграет против швейцарца Стэна Вавринки в первом круге на турнире в Роттердаме. Матч пройдет 1 марта, начало — в 12:00 мск. Вавринка — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Вавринка

Вавринка не очень удачно начал новый сезон. Хотя серьезную оценку выступлениям 35-летнего теннисиста все-таки рано давать, поскольку перед поездкой в Роттердам он сыграл лишь на двух турнирах.

В начале февраля Стэн дошел до четвертьфинала на одном из турниров в Мельбурне. Вавринка не без труда выиграл у Михаила Кукушкина и Алекса Болта, после чего отказался от дальнейшего участия из-за повреждения.

Несмотря на это, Вавринка все-таки выступил на Australian Open. В первом круге бывшая третья ракетка мира уверенно выиграл в трех сетах у португальца Педро Соузы, но развить успех не получилось. Уже в следующем раунде швейцарец уступил венгру Мартону Фучовичу. Стэн отыгрался с 0-2 по сетам, но в пятой партии больше повезло сопернику.

Вавринка выигрывал турнир в Роттердаме в 2015 году, а в 2019-м дошел здесь до финала.

Хачанов

Пока только на двух турнирах в новом сезоне успел сыграть и Хачанов, занимающий в обновленной версии рейтинга ATP 21-е место.

На одном из турниров в Мельбурне, которые предшествовали Открытому чемпионату Австралии, Карен дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю Яннику Синнеру. В решающем третьем сете россиянин проиграл на тай-брейке, который, к слову, очень часто встречается в матчах с его участием.

А на Australian Open Хачанов дошел до третьего круга. Карен легко прошел первые раунды, после чего потерпел поражение от итальянца Маттео Берреттини. Все три сета завершились тай-брейком.

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Хачанов ранее четырежды выступал на турнире в Роттердаме, и за все это время выиграл здесь лишь один матч.

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят фаворита в этой паре: на Вавринку можно поставить за 1.97, а на победу Хачанова — за 1.87.

Карен пару лет назад выигрывал у Стэна на «Мастерсе» в Монреале, но в любом случае понятно, что россиянину достался очень непростой соперник.

Ставка - тотал сетов в матче больше 2,5 за 2.19. Это самый оптимальный вариант.

Кроме того, можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы один из сетов завершится тай-брейком за 1.78. Карен неплохо держит свою подачу, но в игре на приеме у него получается далеко не все.