Россиянка Светлана Кузнецова сыграет против белоруски Виктории Азаренко в первом круге на турнире в Дохе (Катар). Матч пройдет 1 марта, начало — в 12:00 мск. Кузнецова — Азаренко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кузнецов

Кузнецова в этом сезоне пока успела провести только три матча — все в Мельбурне.

Сначала Светлана выступила на одном из турниров, которые предшествовали Australian Open. Бывшая третья ракетка мира в стартовом раунде без шансов уступила Дженнифер Брэди.

Но этому есть вполне логичное объяснение — перед этим Кузнецова провела две недели на жестком карантине. Ну и не будем забывать, что Брэди вскоре после этого дошла до финала Australian Open.

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На Открытом чемпионате Австралии Кузнецова без проблем прошла первый круг, победив Барбору Стрыцову. Но уже во втором раунде ее остановила швейцарка Белинда Бенчич.

Кузнецова дважды играла в финале на турнире в Дохе — в 2004 и 2007 году.

Азаренко

В прошлом сезоне Азаренко вновь ворвалась в элиту женского тенниса. Белоруска выиграла крупный турнир в Нью-Йорке, дошла до финала US Open и добралась до решающего матча в Остраве. Это позволило бывшей первой ракетке мира подняться в рейтинге на 14-е место.

Однако в новом сезоне у Азаренко пока и близко не было подобных успехов.

Сначала Виктория провела лишь один матч на турнире в Мельбурне. После победы над Юлией Путинцевой она должна была сыграть с Анетт Контавейт, но по какой-то причине не смогла выйти на матч.

Но самый большой провал случился на Открытом чемпионате Австралии. Азаренко в первом круге уступила Джессике Пегуле. По ходу матча Виктория вызывала на корт врачей, у нее явно были какие-то проблемы, но что именно случилось, теннисистка отказалась рассказывать.

После этого Азаренко планировала выступить в Аделаиде, но в последний момент снялась с турнира.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить за Кузнецову за 3.00, а на победу Азаренко — за 1.41.

Ранее эти теннисистки провели между собой девять матчей, но рассказывать об этом в подробностях нет ни малейшего смысла. С момента предыдущей встречи прошло уже пять лет.

Но все-таки есть ощущение, что Кузнецову недооценивают сейчас. С Азаренко явно что-то не то. Иначе бы она не отказывалась от участия на турнире в Аделаиде. Кузнецова тоже не поехала туда, но по словам россиянки, она находится в хорошей форме.

В общем, почему бы и не рискнуть. Ставка - победа Кузнецовой за 3.00.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Кузнецовой больше 10,5 за 1.88.