Японка Наоми Осака сыграет против американки Дженнифер Брэди в финале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 20 февраля в Мельбурне, начало — в 11:30 мск. Брэди — Осака: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Брэди

Брэди впервые сыграет в решающем матче на турнире «Большого шлема». Более того, для нее это будет вообще всего второй финал уровня WTA — в прошлом году она взяла титул в Лексингтоне.

Еще одно достижение американской теннисистки — по итогам австралийского мэйджора она дебютирует в топ-15 рейтинга.

Брэди очень легко дошла до четвертьфинала. Там ее соперницей стала соотечественница Джессика Пегула. В первом сете Дженнифер проиграла, но потом без проблем взяла две партии.

Все прогнозы на Australian Open

В полуфинале Брэди одержала победу над Каролиной Муховой — 6:4, 3:6, 6:4. В начале третьего сета американка сделала брейк и после этого не проиграла ни одного гейма на своей подаче.

Осака

Осака вышла в четвертый финал на турнирах «Большого шлема». И сразу скажем, что Наоми еще ни разу не проигрывала в решающих матчах. Ранее она выигрывала Australian Open (2019) и дважды стала победительницей US Open (2018, 2020).

Пока что Осака отдала на текущем турнире лишь один сет. В четвертом круге японская теннисистка одержала невероятную победу над Гарбин Мугурусой. Наоми была близка к поражению, но в итоге спаслась, отыграв два матчбола. Этот момент стал ключевым.

В полуфинале 23-летняя японка сокрушила Серену Уильямс. Уверенная победа в двух сетах — 6:3, 6:4. Абсолютно без шансов для легендарной Серены, которая после игры не могла даже сдерживать слезы.

Победная серия Осаки составляет уже 20 матчей. Последний раз она проигрывала в марте прошлого года.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в победе Осаки, на которую можно поставить за 1.26. Коэффициент на победу Брэди — 4.75.

Выступление Брэди уже можно назвать уникальным, учитывая, что перед Australain Open ей пришлось провести 14 дней на жестком карантине, то есть все это время у нее не было возможности тренироваться на корте. Но даже в таких условиях ей удалось показать лучший теннис в карьере.

Но хватит ли этого для победы над Осакой? Конечно, нет. Пока что в женском туре нет теннисисток, которые могли бы конкурировать с мощной японкой.

Брэди однажды уже побеждала Осаку, но это было еще в 2014 году, когда обе теннисистки только начинали делать первые шаги в профессиональной карьере.

Кроме того, они встречались в полуфинале US Open-2020. Здесь уже Наоми выиграла в трех сетах.

Ставка - победа Осаки с форой по геймам (-4,5) за 1.82.

Либо же ставка на победу Осаки в двух сетах за 1.69. После яркого матча против Серены Уильямс нет сомнений, что Наоми уверенно обыграет и Брэди.

Также можно рассмотреть ставку на тотал брейк-пойнтов Осаки больше 8,5 за 1.90.