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    Сможет ли Циципас остановить Надаля?

    Циципас — Надаль. Прогноз (к. 1.92) и ставки на Открытый чемпионат Австралии по теннису 17 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Циципас — Надаль
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    Рафаэль Надаль
    Испанец Рафаэль Надаль сыграет против грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 17 февраля в Мельбурне, начало — в 03:00 мск. Циципас — Надаль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Циципас

    Циципас во второй раз в карьере вышел в четвертьфинал Australian Open. Впервые грек попал в восьмерку лучших в 2019 году в 20-летнем возрасте.

    Пока что самым сложным для Циципаса был матч против Танаси Коккинакиса в во втором круге. Стефанос дожал 267-ю ракетку мира только в пятом сете.

    В остальных же матчах Циципас вообще не встретил никакого сопротивления. В первом круге шестой номер рейтинга ATP разгромил француза Жиля Симона, а в третьем — шведа Микаэля Имера.

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    А в четвертом раунде Циципасу даже не пришлось играть. Итальянец Маттео Берреттини не смог выйти на матч из-за травмы мышц живота.

    Надаль

    Тем временем Надаль все свои предыдущие матчи проводил на фоне разговоров о травме спины. Перед стартом австралийского мэйджора Рафа даже снялся с Кубка ATP, но пока что сложно сказать, что его что-то тревожит.

    Впрочем, после уверенной победы над итальянцем Фабио Фоньини «Грунтовый король» рассказал, что почти три недели не мог тренироваться в полную силу, но буквально несколько дней назад начал увеличивать объем работы.

    Так или иначе, но в четырех матчах Надаль не проиграл ни одного сета. Испанец, помимо Фоньини, легко переиграл Ласло Дьере, Майкла Ммо и Кэмерона Норри.

    В общем, ситуация не самая понятная. Есть у Надаля какие-то проблемы со спиной или нет — загадка. Как, кстати, и физическое состояние Новака Джоковича, который с трудом доиграл матч против Тейлора Фрица, но уже в следующем раунде спокойно победил Милоша Раонича.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что в предстоящем матче у Надаля все-таки будут проблемы. На испанца предлагают поставить за 1.51, а на Циципаса — за 2.95.

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    Надаль уже восемь раз играл против Циципаса и в семи случаях одерживал победу, в том числе на недавнем Итоговом турнире. Стефанос при этом нередко выигрывал сет, но в целом матчи против Рафы ему тяжело даются.

    Ставка - победа Надаля с форой по сетам (-1,5) за 1.92. После недавних матчей Рафа не дал ни единого повода сомневаться в своей игре.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал брейк-пойнтов Надаля больше 10,0 за 1.94. Ни для кого не секрет, как Рафа умеет цепляться за чужую подачу.

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