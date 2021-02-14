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    Карацев снова шокирует Мельбурн?

    Оже-Альяссим — Карацев. Прогноз (к. 1.96) и ставки на Открытый чемпионат Австралии по теннису 14 февраля 2021 года

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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 14 февраля в Мельбурне, начало — в 04:30 мск. Оже-Альяссим — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Оже-Альяссим

    Оже-Альяссим повторил свой лучший результат на турнирах «Большого шлема». Ранее 20-летний теннисист доходил до четвертого круга на US Open-2020.

    Свои намерения в Мельбурне Феликс четко обрисовал на прошлой неделе в одном из турниров. Оже-Альяссим дошел до финала, где, правда, уступил британцу Даниэлю Эвансу.

    На австралийском мэйджоре канадец стартовал с победы над Седриком-Марселем Штебе. После этого Феликс легко выиграл у Джеймса Дакворта.

    А в третьем раунде Оже-Альяссим преподнес сенсацию, уверенно выиграв у соотечественника Дениса Шаповалова — тоже в трех сетах. И это очень многих удивило.

    Пока что на этом турнире Оже-Альяссим не проиграл ни одного сета.

    Карацев

    Карацев — пока что, возможно, главное открытие Australian Open. 27-летний россиянин впервые попал в основную сетку турнира «Большого шлема» и сходу дошел до четвертого раунда. Сумасшедший прорыв, благодаря которому он наконец-то войдет в топ-100.

    Факт: Карацев — самый возрастной за последние 40 лет игрок, вышедший в 1/8 финала на дебютном турнире «Большого шлема».

    В первом круге Карацев выиграл у итальянца Джанлуки Маджера, после чего уничтожил белоруса Егора Герасимова — 6:0, 6:1, 6:0.

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    И как оказалось, Герасивом неспроста взял в трех сетах лишь один гейм. В третьем раунде Карацев уверенно разобрался с Диего Шварцманом — 6:3, 6:3, 6:3. Девятая ракетка мира из Аргентины просто не понимал, как ему играть против такого соперника.

    Прогноз и ставка

    И все же букмекеры считают, что в четвертьфинал, скорее всего, выйдет Оже-Альяссим. На победу канадца можно поставить за 1.57, а на Карацева — за 2.54.

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    Карацев действительно всех удивил (даже шокировал), но сейчас в его успехе есть сомнения. Оже-Альяссим классно играет на своей подаче, быстро принимает решения в розыгрышах — будет сложно.

    Ставка - общий тотал геймов больше 39,5 за 1.96. На этот раз матч с участием Карацева, скорее всего, получится затяжным.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов в первом сете больше 9,5 за 1.76. Оба теннисиста очень хорошо держат свою подачу, так что вряд ли мы тут увидим разгром.

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