Россиянин Карен Хачанов сыграет против литовца Ричардаса Беранкиса во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 11 февраля в Мельбурне, начало — в 04:30 мск. Хачанов — Беранкис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хачанов

В первом круге Хачанов выиграл у Александара Вукича. Уверенная победа, правда, мы думали, что Карен закроет матч в трех сетах, но в итоге теннисисты провели на корте четыре партии.

На самом деле, Хачанов сыграл на уровне, но и соперник тоже показал себя с лучшей стороны. После игры россиянин честно признался, что до этого никогда не слышал про Вукича, играть против этого парня было сложно.

В единственной проигранной партии Хачанов уступил австралийцу на тай-брейке.

Также не будем забывать, что на прошлой неделе Хачанов провел ряд очень мощных матчей. В одном из них Карен выиграл в двух сетах у южноафриканца Кевина Андерсона.

Беранкис

Тем временем Беранкис, как и год назад, снова преодолел стартовый раунд Australian Open. Лучшим же результатом литовского теннисиста в Мельбурне до сих пор остается выход в третий круг.

В первом круге 30-летний Беранкис легко выиграл у индийца Сумита Нагала — 6:2, 7:5, 6:3.

С этим же соперником Беранкис играл в начале февраля на одном из мельбурнских турниров — и тоже одержал уверенную победу. Там литовец дошел до третьего раунда, где уступил чеху Иржи Веселы.

Стоит также добавить, что в прошлом году Ричардас дошел до третьего круга на US Open.

Прогноз и ставка

На Хачанова букмекеры предлагают поставить за 1.21, а на победу Беранкиса — за 4.85.

Ранее эти теннисисты уже встречались, но это было слишком давно. Беранкис, например, обыгрывал Карена на «челленджере» в 2014 году. А Карен побеждал литовца в сезоне-2018 на турнире в Монпелье.

Сейчас Хачанов играет на абсолютно другом уровне, у Беранкиса действительно минимальные шансы на успех.

Однако Карен все-таки не так крут, как Андрей Рублев и Даниил Медведев. Одну партию Беранкис, скорее всего, возьмет.

Ставка - тотал сетов больше 3,5 за 1.66.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Беранкиса больше 16,5 за 1.88. Хачанов не очень силен в игре на приеме, и, скорее всего, борьба будет в каждой партии.