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    Медведев ярко продлит победную серию?

    Карбальес-Баэна — Медведев. Прогноз (к. 1.85) и ставки на Открытый чемпионат Австралии по теннису 11 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Карбальес-Баэна — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против испанца Роберто Карбальеса-Баэны во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 11 февраля в Мельбурне, начало — в 03:00 мск. Карбальес-Баэна — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Карбальес-Баэна

    Карбальес-Баэна впервые в карьере вышел во второй круг Australian Open. До этого его лучшим результатом в Мельбурне был сам факт попадания в основную сетку турнира.

    В матче первого круга 27-летний испанец выиграл в четырех сетах у венгра Аттилы Балажа.

    Перед стартом австралийского мэйджора Карбальес-Баэна провел только один матч. В самом начале февраля Роберто проиграл итальянцу Стефано Травалье в первом круге одного из мельбурнских турниров.

    Медведев

    Тем временем Медведев в стартовом матче уверенно обыграл Вашека Поспишила. У нас были сомнения в том, что Даниил выиграет в трех сетах, но, к счастью, опасения не подтвердились. Представитель Канады оказался не готов к темпу, который с самого начала предложил россиянин.

    Победная серия Медведева составляет уже 15 матчей. Для тенниса это очень внушительная цифра.

    При этом в десяти случаях Даниил побеждал соперников из топ-10. Последний раз он проигрывал в октябре прошлого года.

    Лучший результат Медведева на Australian Open — четвертый круг в 2019 и 2020 годах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются, что матч завершится в пользу Медведева. На победу российского теннисиста можно поставить за 1.01, а на Карбальеса-Баэну — за 22.00.

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    Единственный вопрос заключается в том, сможет ли Даниил снова выиграть в трех сетах.

    Ответ очевиден — безусловно, да. Для грунтовика Карбальеса-Баэны это будет очень непростое испытание. Впрочем, испанец понимает, что к чему, и вряд ли станет чересчур напрягаться.

    Ставка - победа Медведева с форой по геймам (-10,5) за 1.85.

    Также можно поставить на то, что Карбальес-Баэна выиграет за матч меньше 7,5 гейма — 2.06.

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