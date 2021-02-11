Карбальес-Баэна
Карбальес-Баэна впервые в карьере вышел во второй круг Australian Open. До этого его лучшим результатом в Мельбурне был сам факт попадания в основную сетку турнира.
В матче первого круга 27-летний испанец выиграл в четырех сетах у венгра Аттилы Балажа.
Перед стартом австралийского мэйджора Карбальес-Баэна провел только один матч. В самом начале февраля Роберто проиграл итальянцу Стефано Травалье в первом круге одного из мельбурнских турниров.
Медведев
Тем временем Медведев в стартовом матче уверенно обыграл Вашека Поспишила. У нас были сомнения в том, что Даниил выиграет в трех сетах, но, к счастью, опасения не подтвердились. Представитель Канады оказался не готов к темпу, который с самого начала предложил россиянин.
Победная серия Медведева составляет уже 15 матчей. Для тенниса это очень внушительная цифра.
При этом в десяти случаях Даниил побеждал соперников из топ-10. Последний раз он проигрывал в октябре прошлого года.
Лучший результат Медведева на Australian Open — четвертый круг в 2019 и 2020 годах.
Прогноз и ставка
Букмекеры не сомневаются, что матч завершится в пользу Медведева. На победу российского теннисиста можно поставить за 1.01, а на Карбальеса-Баэну — за 22.00.
Единственный вопрос заключается в том, сможет ли Даниил снова выиграть в трех сетах.
Ответ очевиден — безусловно, да. Для грунтовика Карбальеса-Баэны это будет очень непростое испытание. Впрочем, испанец понимает, что к чему, и вряд ли станет чересчур напрягаться.
Ставка - победа Медведева с форой по геймам (-10,5) за 1.85.
Также можно поставить на то, что Карбальес-Баэна выиграет за матч меньше 7,5 гейма — 2.06.